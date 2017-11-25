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  3. Mısır'daki ölü sayısı 305'e yükseldi

'daki ölü sayısı 305'e yükseldi

Giriş Tarihi: 25.11.2017 13:39 Güncelleme Tarihi: 25.11.2017 13:41
Mısır'daki ölü sayısı 305'e yükseldi

'da camiye düzenenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 305'e yükseldi.

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Mısır'daki ölü sayısı 305'e yükseldi
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