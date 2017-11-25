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Mısır'daki ölü sayısı 305'e yükseldi
Mısır
'daki ölü sayısı 305'e yükseldi
Giriş Tarihi: 25.11.2017
13:39
Güncelleme Tarihi: 25.11.2017
13:41
Mısır
'da camiye düzenenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 305'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
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