O fotoğraftaki dikkat çeken detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, görüşmeye ilişkin, "Bugün ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

GÖRÜŞME ANININ FOTOĞRAFI

Paylaşımda, iki liderin telefon görüşmesinin gerçekleştiği sırada çekilen fotoğraf da yer aldı. Fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmeyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışma odasında gerçekleştirdiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında masasında bulunan dokümanları dikkatlice inceledi.

57. ALAY'IN SANCAĞI VE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hamdi Kılıç da fotoğraf karesinde yer aldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank da görüşme sırasında farklı açıdan çekilen fotoğrafı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.

Fotoğrafta, çalışma odasında bulunan Çanakkale Savaşı sırasında son erine kadar şehit düşen 57. Alay'ın sancağı dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump da görüşmeyi sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyurmuştu.