Karlov suikastındaki Tutuklu programcı FETÖ şüphelisi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, Guru Medya'nın Yayın Grubu Başkanı H.A'nın "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandığı ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karlov'un öldürülmesine ilişkin soruşturmada geçtiğimiz çarşamba günü sürpriz bir gelişme yaşandı.

Milliyet'in haberine göre Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından Türk-Rus işbirliğiyle sürdürülen soruşturmada, Guru Medya Yayın Grubu Başkanı H.A., adliyeye getirilerek sorgulandı. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen H.A., "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandı. Soruşturmanın gizlilik içinde yürütüldüğü bildirildi.

FETÖ SUÇLAMASI

Guru Medya Yayın Grubu Başkanı H.A.'nın, Gündem Rusya ve Gündem Avrasya isimli dergilerin yayıncılığını da yaptığı, İstanbul'da yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında da örgütün "Bölge Tarama Mesullerinden (BTM)" biri olduğu gerekçesiyle tutuklu olduğu öğrenildi. H.A.'nın bu soruşturma kapsamında 2008 yılından itibaren örgütten koptuğunu iddia ettiği öğrenilirken, savcılık tarafından örgütün Rusya yapılanmasında görevli isimler arasında değerlendirildiği kaydedildi. H.A'nın, 2012-2013 yıllarında ise firari FETÖ şüphelisi Önder Aytaç ile de telefon irtibatının olduğu saptandı.

Öte yandan H.A.'nın Aralık 2016'da Moskova'da düzenlenen ve Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ün de katıldığı "Türk-Rus ilişkilerine Ekonomik Bakış" isimli panelin organizatörü Eurasian House'un da Genel Direktörlüğü'ne yapması dikkati çekti.

Karlov, 19 Aralık 2016'da, Ankara'da katıldığı bir sergide Ankara Çevik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüş, Altıntaş olay yerinde etkisiz hale getirilmişti.

MAİL BULUNAMAMIŞTI

Altıntaş'ın evindeki bilgisayardan ve iPhone 4S marka cep telefonundan Gmail adresli mailine girdiği, cep telefonun ise hem harf hem rakamdan oluşan şifreli olduğu belirlenmişti.

Mevlüt Altıntaş'a ait Gmail hesabındaki maillerinin, kendisi etkisiz hale getirildikten 2 saat sonra silindiği tespit edilmiş, bu mailerin bulunması için de Gmail'in Türkiye'deki yetkilileri ile görüşme yapılmış, Gmail'den "silindi döndürülemez" yanıtı alınmıştı.