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Uzman askerlere bireysel izni geliyor

Giriş Tarihi: 25.11.2017 08:30 Güncelleme Tarihi: 25.11.2017 08:31
Uzman askerlere bireysel silah izni geliyor

2 uzman askerin edildiğinde yanlarında larının olmaması tartışma yaratmıştı. Milli Savunma Bakanı, yeni ile uzmanlara bireysel silah imkanı verileceğini açıkladı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 5 Ekim 2017 tarihinde Sabah saatlerinde bozulan aracını tamir için beklerken arabadan inen 21 yaşındaki Jandarma Uzman çavuş Mehmet Kızılca, PKK'lı teröristlerin lı saldırısına uğrayarak oldu.

23 Ekim'de ise Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde evinden çıkan 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Bilal Dicle, aracının bagajına malzeme koyduğu sırada kimliği belirsiz bir kişinin arkasından düzenlediği silahlı saldırıya uğrayarak şehit oldu.

YANLARINDA SİLAH YOKTU

Saldırının ardından yapılan soruşturmada iki ın da yanında silah olmadığı ortaya çıkmıştı. Uzmanlar, imzaladıkları ilk sözleşme süresi bitene kadar görev dışında silah taşıyamıyor. Bu süre 1 ile 5 yıl arasında değişiyor. 2 askerin şehit olması bu yasayı tartışmaya açmıştı.

'SAVUNMASIZLAR'

Vatan'ın haberine göre Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (EMUZDER) Başkanı Esef Merdoğlu zati, yani bireysel silah edinme hakkıyla ilgili kanunun değişmesini istedi ve "Doğu'ya göreve giden uzman erbaş, kanuna göre ilk sözleşmesine müteakip olarak bedelini ödeyerek silah alıyor. Ancak bu süreçte yazılan dilekçe ve aradan geçen süre zarfı 1 yılı aşıyor ve bu uzman erbaşlar sivilde korumasız bırakılıyor. Devletten istediğimiz, eğitim bitiminde silahların teslim edilmesidir" dedi.

CANİKLİ CEVAP VERDİ

Bu talebe Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den cevap geldi. TBMM Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Canikli, yeni yayınlanacak ile uzman erbaşlara da zati silah edinme imkanı verileceğini söyledi

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Uzman askerlere bireysel silah izni geliyor
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