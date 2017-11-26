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Bakan Soylu tartışmasıyla ilgili son noktayı koydu

Giriş Tarihi: 26.11.2017 14:25
Bakan Soylu cam filmi tartışmasıyla ilgili son noktayı koydu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tartışmasıyla ilgili son sözü söyledi. Soylu, 'Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek' dedi.

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Bakan Soylu cam filmi tartışmasıyla ilgili son noktayı koydu
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