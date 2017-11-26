Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Muücadele Günü" kapsamında düzenlenen programında konuştu.

İşte Erdoğan'ın o konuşmasından satır başları:

"BÖYLE ÇARPIK BİR ZİHNİYET OLABİLİR Mİ?"

Ana muhalefetin başındaki zatın skandal ifadeleri bunlardan biridir. Üstelik de kadınlara yönelik toplantıda bu zat: Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa, akşam tencere kaynamıyorsa, bu erkek de gelir hıncını karısından alır.

Bunu diyen Bay Kemal. Böyle çarpık bir zihniyet olur mu? Böyle yoz bir bakış açısı olabilir mi? Bu kadına şiddeti alenen meşru gören bir anlayıştır. Ana muhalefetin başındaki zatın her seçim yenilgisinden sonra evde neler yaptığını düşünmek bile istemiyorum.

Bir kadın meclis üyesine karşı bu tavrı takınan bir belediye başkanına ancak "sen ne yapıyorsun ya?" deyip onu yuhalamaları gerekirken tam aksine onu alkışlıyorlar. İşte bu da CHP'deki kadın zihniyetinin nerede olduğunu gösteriyor. 18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni anma günü, valime talimatı verdim: O gün Çanakkale Belediye Başkanı'na orada söz vermeyeceksin. Seçimle bir belediye meclisine üye olarak girmiş bir meclis üyesini o meclisten kovan insan bunun bedelini ödemelidir. Bu zat sadece kadınlara yönelik şiddetin savunucusu da değildir. Ülkemizin ve milletimizin aleyhine kim varsa hepsinin müdafii bu Kemal'dir.

Aynı zamanda müfteridir, yüzsüzdür. Eskiden beri şahsım ve ailem hakkında aslı astarı olmayan yalanlar üretir. Sanki hiçbir şey olmamış gibi pişkince çirkefliğe devam eder. Çocuklarım, kardeşim, eniştem, dünürüm, eski özel müdürüm, yurt dışına milyonlarca dolar para göndermiş. Daha önce de benim 3 milyar dolar param olduğunu iddia etmişti. Bu iddiaların da müşterisi çıkıyor. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bir şeyi iddia ediyorsan, onu ispatla senin ortaya koyman gerekir. Ben buradan artık ismini bile anmaya tenezzül etmediğim bu zata soruyorum. Öne sürdüğün iddiaların belgesi var mı? Varsa çıkar hemen ben gereğini yapayım. Yoksa çık milletin önüne iftira ettiğiniz söyle, özür dile. Aksi halde dünyanın en alçak suçu olan iftiracı konumuna düşeceksin.