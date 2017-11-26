İETT'nin yeni genel müdürü belli oldu

Emecen'in yerine atanan isim dün İBB'nin ve İETT'nin kurumsal künyesine girdi. Bağış, 2005 yılında İETT Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak göreve başladı.

2010 yılında Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı oldu. 3 yıl boyunca Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Ayrıca İBB'nin Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş., UGETAM A.Ş. ve Enerji A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu.

Bağış, İBB iştiraki olan Beltur A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam ediyor. İETT İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak görev aldıktan sonra Mayıs 2014'te İETT Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Bağış, şimdi de Genel Müdürlük makamına vekaleten atandı.

AHMET BAĞIŞ KİMDİR?

Ahmet Bağış, 1973 yılında Mardin'de doğdu. Evli ve 4 çocuğu olan Bağış, liseyi Mardin Lisesi'nde bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Ahmet Bağış, yüksek lisans ve doktora eğitimini : Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yaptı.

Bağış sırasıyla şu görevlerde bulundu:

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı - 2005 / 2010

Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı - 2010 / 2010

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı - 2010 / 2013

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı - 2013 / 2014

Genel Müdür Yardımcısı 2014 - 2017

Bağış, çok iyi derecede ingilizce, iyi derecede Arapça biliyor.