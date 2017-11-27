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Amerikan dizisinde rezaletine tepkiler çığ gibi büyüyor

Giriş Tarihi: 27.11.2017 17:33 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 18:16
Amerikan dizisinde FETÖ rezaletine tepkiler çığ gibi büyüyor

Netflix'in yayınladığı 'Designated Survivor' adlı dizide elebaşı Fetullah Gülen'in masum bir öğretmen ve muhalif bir siyasi kimlik olarak gösterilmesi büyük tepki çekti. FETÖ senaryolu skandal diziyi yayınlayan Netflix ve ABC kanalları protesto ediliyor. Sosyal medyada #BoycottNetflix etiketiyle on binlerce tweet atıldığı Netflix protestosu Twitter'da en çok konuşulan konular arasında girdi. Netflix'in skandal dizilerine birçok kişi ve kuruluş tepki göstermeye devam ediyor.

ABD'de yayın yapan ABC Netflix televizyonunda iki sezondur devam eden "Designated Survivor" adlı diziyle Türkiye aleyhinde çirkin bir algı operasyonu yapıldı. Ülkemizi hedef alan kirli kumpasların en büyüklerinden olan 15 Temmuz darbesi ile 250 vatandaşımız şehit olmuş ve yüzlerce insan yaralanmıştı. Diziler ile Türkiye karşıtlığı yapan FETÖ ve işbirlikçilerine tepki çığ gibi büyüyor. ABC Netflix televizyonunda iki sezondur devam eden "Designated Survivor" adlı diziye sosyal medya kullanıcıları #BoycottNetflix hastagi ile tepkilerini dile getirip, kanal aleyhine boykot çağrıları yaptı.

NETFLIX'DE YAYINLANAN SKANDAL DİZİDE NELER YAŞANMIŞTI?

ABD'de yayınlanan dizide Türkiye Cumhurbaşkanı Turan, Beyaz Saray'ı ziyarete gidiyor. Rose Garden'da düzenlenen basın toplantısında Turan, 'Ülkemde darbe yapmaya çalışan Nuri Şahin isimli teröristi bize iade etmemek stratejik müttefikliğe aykırı' diyor. ABD Başkanı ise, 'O bir düşünür ve eğitimci' diye yanıtlıyor. Daha sonra Oval Ofis'e geçen iki liderin tartışması daha da büyüyor:

ABD dizisinde Türkiye hedef alındı

SKANDAL DİYALOG

Türkiye Cumhurbaşkanı Turan: Devletimizin düşmanına sığınma hakkı verdiğiniz için utanmalısınız. Şahin'i sınır dışı edin adaletle yüzleşsin.

ABD Başkanı Kirkman: Onun için yasal bir dayanak yok. O suç işlemedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Turan: Sizin ülkenizde... Benim ülkemde ise o bir katil. Darbe girişiminde 97 sivil hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Kirkman: İstihbaratımıza göre darbe girişimi Türk ordusundaki bir grup tarafından gerçekleştirildi. Bay Şahin'in konuyla ilgisi yok.

Türkiye Cumhurbaşkanı Turan: İstihbaratınız yanlış! Ve artık üslerimizi hak etmiyorsunuz. Belki de Rusya hak ediyordur.

GÜLEN' OVAL OFİS'TE

Bu diyalog sonrası ABD Başkanı, 'Türk düşünür' olarak nitelendirdiği ve Türkiye'nin demokrasi içinde kalması için en önemli şans olarak gördüğünü söylediği Nuri Şahin'i Beyaz Saray'a davet ediyor. Şahin'in 'Ben bir devrimciyim' diyerek kendini anlattığı Oval Ofis'teki görüşmede Başkan, kendisine yaptıklarına hayran olduğunu ve ABD'de güvenle yaşamaya devam edebileceğini söylüyor..

SKANDAL DİZİYE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Netflix'in yayınladığı Designated Survivor dizisinde FETÖ elebaşı Gülen'i aklayarak masum bir öğretim görevlisi gibi gösterilmesi, büyük tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları twitter üzerinden #BoycottNetflix hastagi ile (TT oldu) en çok konuşulan konular arasında üst sıralarda yer aldı

İşte o tepkilerden bazıları:

ABD dizisinde FETÖ'yü aklama çabaları!

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Amerikan dizisinde FETÖ rezaletine tepkiler çığ gibi büyüyor
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