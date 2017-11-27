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'nün para kasası Türkiye'ye getirildi

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 27.11.2017 13:21 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 13:39
FETÖ'nün para kasası Türkiye'ye getirildi

Türkiye ile mücadalede uluslararası alanda diplomatik bir atak başlattı. Malezya, Suudi Arabistan, Gürcistan, Pakistan, Endonezya’dan sonra Sudan’da da FETÖ’cü hainlere büyük operasyon yapıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" olarak anılan iş adamı Memduh Çıkmaz, gizli bir operasyonla Sudan'dan Türkiye'ye getirildi. FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasına yönelik operasyonların süreceği belirtiliyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'nün yurt dışında bulunan ve Türkiye'den kaçan mensupları için özel ekip oluşturan , Çıkmaz'ın Sudan'daki yerini iki ay önce saptadı.

Çıkmaz, MİT ile Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin (NISS) ortak operasyonuyla bir süre önce, gizlendiği evinde gözaltına alınarak sorgulandı.



SABAH SAATLERİNDE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

MİT'in özel ekibi, Çıkmaz'ı Sudan'da işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından sabah saatlerinde Türkiye'ye getirdi.

Memleketi Çorum'da petrol istasyonları ve tuğla fabrikası bulunan Çıkmaz, FETÖ'nün "para kasası" işlevi gören etkin isimlerinden biri olarak biliniyordu.

2016'DA SUDAN'A KAÇMIŞTI...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "yurt dışına kaçış" talimatının ardından Çıkmaz da ocak 2016'da Sudan'a kaçmıştı.

Çıkmaz hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden yakalama kararı bulunuyordu.

Güvenlik kaynakları, Çorum'daki iş adamlarından FETÖ için "öşür" adı altında haraç topladığı belirlenen Çıkmaz'ın Sudan üzerinden de FETÖ'ye milyonlarca dolar kaynak aktardığının tespit edildiğini bildirdi.

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