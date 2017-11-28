Erdoğan: Şahsımın adını kullanarak iş yapılmasına rıza göstermem

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ:

"BENİ RAHATSIZ EDEN BİR HUSUSU PAYLAŞMAK İSTİYORUM..."

Yoğun ve verimli bir haftayı geride bıraktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli arkadaşlar bugün sizlerle eskiden beri yaşanan ancak son zamanlarda daha sık kulağıma gelen, beni de rahatsız eden bir hususu paylaşmak istiyorum. Bürokrasi başta olmak üzere pek çok yerde nerede tembellik yapan biri varsa hemen şu tarz ifadelerle işin için sığınmaya çalışıyor: Cumhurbaşkanımız böyle istiyor veya Külliye böyle istiyor. Bu yöntemin her konuda kullanıldığı anlaşılıyor. Ekranları başında izleyen tüm milletime de sesleniyorum. Ben birine bir şey söyleyeceksem kimseyi aracı kılmaya ihtiyacım yok, bunu bizzat kendim yaparım.Bırakınız Türkiye'yi dünyada bu konuda açık yürekli kararlı liderleri az görürsünüz. Bu kadar net. Kafasında 40 tilki dolaştırıp kuyruklarını birbirine değdirmeyen riyakarlardan olmadık olmayacağız. Bu da böyle biline" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Biz yeri geldiğinde yedi düvele meydan okuduk, çekinmedik. Şimdi birilerinin çıkıp bu tarz ifadelerle milletimizle aramıza girmesine izin veremeyiz. Beyefendi böyle istiyor sözü adeta Bürokratik Oligarşi'nin yeni şifresi olmuştur. Biz milletimize hizmet için gece gündüz demeden azimle çalışıyoruz, herkesten de bu şekilde hizmet ortaya koymasını bekliyoruz. Her yeri tıkayıp sonra suçu bizim üzerimize atacaklar, yok öyle. İşini yapan herkesin daima en büyük destekçisi olmuşumdur. Tüm konularda muhataplarıma kararımı ifade etmişimdir. Herkesin yüzüne duymak istediklerini söyleyip arkasından başka konuşmak tarzım değildir. Bunu birlikte çalıştığımız herkes bilir. Şahsım üzerinden yeni bir bürokratik oligarşi asla kabul edeceğim bir durum değildir. Şahsımın adı kullanarak kurallar dışında bir iş yapılmasına rıza gösteremem. Hiçbir bakanlıkta kurumda şahsımın adı kullanarak herhangi bir sürecin tıkanmasına rıza gösteremem. Bu benim en yakınımda olsa bizzat ben bakanımı aramıyorsam babamın oğlu olsa kapıdan geri koysun.