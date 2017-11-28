'Kuleli'de FETÖ bağlantılı öğrenci sayısı 5 yılda giderek artmış'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de yaşananlara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden eski Albay Mehmet Karabekmez'in kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'ndeki çalışma odasından ele geçirilen bir belgede, babaları FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen bazı öğrencilerin isimlerinin karşına olumlu not yazıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz bölgelerinde yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu.

İddianamede, şu¨phelilerden tutuklu eski Albay Mehmet Karabekmez'in Kuleli Askeri Lisesi Komutanlıgˆı'ndaki c¸alıs¸ma odasında ele geçirilen belgelere yer verildi.

Çalışma odasında 1'den 35'e kadar numaralandırılmıs¸, her sayfası paraflanmıs¸ doküman bulunduğu anlatılan iddianamede, "2" numaralı doku¨manda, "Meslek Grupları C¸izelgesi" bas¸lıgˆı altında alt bas¸lık olarak o¨gˆrencinin ismi, baba meslegˆi ve ac¸ıklamalara yer verildiği aktarıldı.

İddianamede, farklı sınıflarda okuyan bazı öğrencilerden oluşan iki ayrı listenin hazırlandıgˆı anlatılarak, "baba meslegˆi" başlığı altındaki bölümde, bu öğrencilerin tamamının babalarının emniyet tes¸kilatında farklı rütbelerde görev yaptıkları vurgulandı.

Belirtilen listede kars¸ısında olumlu not yazanların birc¸ogˆunun, 15 Temmuz 2016'dan sonra c¸ıkarılan kanun hükmünde kararname ile FETO¨/ PDY ile iltisakı bulunmasına istinaden ihrac¸ oldukları, bir kısmının ise valilik oluru ile go¨revden uzaklas¸tırıldıklarının tespit edildiği kaydedildi.

"BABASI ASKERİ PERSONEL OLAN ÖGˆRENCİ İSİM LİSTESİ"

Şu¨pheli Karabekmez'in çalışma odasında ele geçirilen başka bir belgede de "babası askeri personel olan ögˆrenci isim listesi" bas¸lıgˆı altında alt bas¸lık olarak o¨gˆrencinin ismi, sınıfı, baba adı, babasının ru¨tbesi ve go¨rev yerine yer verildigˆine dikkati çekilen iddianamede, 9, 10, 11. ve 12. sınıflardan olus¸an 68 kis¸ilik bir listenin hazırlandıgˆı anlatıldı.

İddianamede, listede, Kuleli Askeri Lisesi'nin 54 o¨gˆrencisi ve 1. derece aileleri hakkında MI·T tarafından yapılan gu¨venlik sorus¸turması ile ilgili bilgilerin oldugˆu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gelen bilgilere go¨re 54 askeri o¨gˆrencinin birinci derece yakınlarının FETÖ/PDY tero¨r o¨rgu¨tu¨ ile iltisakının oldugˆu belirtilmis¸, askeri o¨gˆrenciler ic¸erisinde darbe kalkıs¸ması kapsamında haklarında adli is¸lem yapılan iki o¨gˆrencilerin babalarının FETO¨/ PDY ile iltisakı bulundugˆu yo¨nu¨nde bilgiler bulundugˆu go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r."

"OĞLUM VE BİRÇOK ÖĞRENCİ, FETÖ TARAFINDAN HAZIRLANDI"

Söz konusu belgeler arasında 2014 yılı Temmuz ayında Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olduktan sonra devam etmek istemeyerek askeriyeden ayrılan bir o¨gˆrenci babasının tazminat o¨denmesi ile ilgili BİMER'e yaptığı mu¨racaatın bulundugˆu aktarılan iddianamede, bas¸vuranın bu mu¨racaatta, "ogˆlunun ve birc¸ok c¸ocugˆun cemaat tarafından hazırlanıp okula sokuldugˆunu, ogˆlunun cemaat baskısı nedeniyle okulu bıraktıgˆını, tazminat o¨demek durumunda kaldıklarını beyan ettigˆi ve ortaya c¸ıkan tazminata ilis¸kin kars¸ılas¸tıgˆı sorunların c¸o¨zu¨lmesini talep ettigˆi, Kuleli Askeri Lisesi'nde kendilerini dolandırmaya c¸alıs¸an bir sivil memur hakkında gerekli sorus¸turmanın yapılmasını istedigˆi" kaydedildi.

İddianamede, araştırma neticesinde hazırlanan ve öğrenci babasının iddiasıyla ilgili herhangi bir somut kanıtın olmadıgˆı hususlarına yer verilen raporun dönemin okul komutanı tarafından onaylandığı anlatıldı.

"FETÖ İLTİSAKLI ÖĞRENCİLERİN SAYILARI ARTTI"

İddianamede, "Kuleli Askeri Lisesi 2015-2016 do¨neminde ayrılan ögˆrenci durumu" bas¸lıklı tabur, sınıf, o¨gˆrenci ismi, memleket, ayrılıs¸ tarihi ve ayrılıs¸ nedeni isimli alt bas¸lıklarda toplam 31 askeri o¨gˆrenci ile ilgili donelere yer verildigˆi ifade edilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Ayrılıs¸ tarihlerinin 22 Ekim 2015 ve 11 Temmuz 2016 tarih aralıgˆını kapsadıgˆı, okuldan ayrılan o¨gˆrencilerin genel itibarıyla veli veya kendi istekleri ile ayrıldıkları tespit edilmis¸tir. Doku¨manlarla ilgili genel bir degˆerlendirme yapıldıgˆında, belgelerde sınıf bazında o¨gˆrenci mevcutlarına yer verildigˆi, sınıf bazında MI·T veya Valilik tarafından yapılan gu¨venlik sorus¸turmalarının mu¨spet ve menfi olarak sayısal olarak go¨sterildigˆi, 15 Temmuz 2016 itibarıyla 9. sınıfların okula 2015 yılında yeni giris¸ yaptıkları nazara alındıgˆında listenin 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında giris¸ yapan o¨gˆrencileri kapsadıgˆı, hakkında FETO¨/PDY ile iltisakı oldugˆu gerekc¸esi ile gu¨venlik sorus¸turmaları olumsuz gelen o¨gˆrenci sayılarının giderek arttıgˆı go¨ru¨lmektedir."