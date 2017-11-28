Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Kaç rekat ve saat kaçta kılınacak?

Mevlid Kandili bu yıl hicri takvime göre 29 Kasım 2017 Çarşamba gününe denk geliyor. Tüm İslam alemi için çok özel günlerden biri olan Mevlid Kandili'nde müslümanlar ibadetlerle ve dualarla yaşayacak. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğum gecesi olan Mevlit Kandilinde kaç rekat ve saat kaçta namaz kılınacak? Mevlit Kandili namazı nasıl kılınacak? İşte tüm bu soruların cevabı

Dinimizce Mevlid Kandili için özel bir namaz yoktur. Ancak Mevlid geceleri 12 rekat namaz kılınıp ayrıca 4 rekatta tesbih namazı sünnet kılınmaktadır. Mevlit gecesi için kılınan namaza nasıl niyet edilinir? Hangi dualar okunur ve namaz nasıl kılınır?

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Mevlit Kandili'nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) dünyaya geldiği gündür. Bu özel ve anlamlı günün yanı sıra Hicri Rebiülevvel ayının onikinci gecesi olan tüm müslümanlar için önemi çok değerli olan bir gündür. Tüm müslümanlara din adamları tarafından bol bol dua etmeleri söyleniyor.

MEVLİD KANDİLİNDE KAÇ REKAT NAMAZ KILINACAK?

İslam tarihinde Mevlid Kandili için özel bir namaz bulunmamaktadır. Ancak Mevlid Kandilinde Müslümanlar 12 rekat namaz kılıp ayrıca 4 rekatta tesbih namazı ile sünnet kılmaktadırlar Bu gecede bol bol dua edilmesi gerekir.

TESBİH NAMAZI NEDİR? NASIL KILINIR?

İslam alemi için günahların affına vesile olan namaz olarak geçen Tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu özel gecede tesbih namazını kılmak için öncelikle tesbih duasını bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatta 75 tesbih adeti okunur. Toplamda 4 rekatta 300 tesbih okunur.

MEVLİD KANDİLİ TESBİH NAMAZI

Mevlid Kandilinde kılınması önerilen tesbih namazı vardır. Kandil namazına ise şöyle niyet edilir;

Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber"