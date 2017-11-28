Sarraf’ın yargılanmadığı kesinleşti

New York'ta devam eden İran yaptırımlarını ihlal davasında Türk-İranlı iş adamı Rıza Sarraf'ın yargılanmayacağı kesinleşti. 12 kişilik jüri seçimi için bugün yapılan duruşmada Hakim Richard Berman kısa bir açılış konuşması yaptı. Potansiyel jüri üyelerine dün konuşan Berman, bu davada tek yargılanacak kişinin Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla olduğunu açıkladı. Bu açıklama da son birkaç haftadır devam eden spekülasyonları güçlendirdi. Bir süredir federal hapishane sisteminde serbest kaldığı gözüken Sarraf'ın Savcılık'la işbirliği yaptığı ya da daha az ceza almak kendisine yapılan suçlamalardan birini kabul ettiği tahmin ediliyordu. SABAH'a konuşan Atilla'nın savunma ekininden bir kaynak, Sarraf'ın kesinlikle anlaştığını düşündüğünü söylerken, 'sanık olan Sarraf'ı Atilla'ya karşı bu kez tanık olarak görürsek şaşırmayın' dedi. Mehmet Hakan Atilla New York'a yaptığı bir ziyaret sırasında geçen Mart'ta tutuklanmıştı.

JÜRİ SEÇİMİ TAMAMLANDI

Hakim Berman, akşam saatlerinde savunma ve savcılığın 12 kişilik jüri üyelerinin seçimi konusunda uzlaştığını ve 6 yedek de dahil olmak üzere tüm jüri üyelerinin seçildiğini açıkladı. Jüri üyelerine mahkeme tarafından dağıtılan ve mahkemede ismi geçmesi mümkün olan kişi, şirket ve yer isimlerinin bulunduğu bilgilendirme kartında Rıza Sarraf'ın da ismi yer aldı. Sarraf, 'iddia edilen suç ortağı olarak' adlandırıldı. Berman, Jürili yargılamanın bugün TSİ 17:15'te açılış konuşmalarıyla başlayacağını belirtti.