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Havanlı saldırı şüphelisi terörist 49 kilo C4 ile yakalandı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2017 18:03
Havanlı saldırı şüphelisi terörist 49 kilo C4 ile yakalandı

'na 8 Şubat 2016 günü saldırısı düzenlediği iddia edilen 'lı terörist, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 49 kilo yla yakalandı.

Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 9 Kasım 2017 tarihinde /KCK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonda, 8 Şubat 2016 tarihinde 'na yapılan saldırısı olayını gerçekleştiren şahıslardan biri yakalanarak tutuklanmıştır.

TUTUKLANDI

Söz konusu şahsın adresinde yapılan aramada; toplam 49 kilo madde, 1 seyyar dipçikli kaleşnikof silah, 2 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, dijital malzeme ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Ayrıca şahsın yakalanması akabinde yürütülen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır."

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Havanlı saldırı şüphelisi terörist 49 kilo C4 ile yakalandı
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