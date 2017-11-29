İstanbul’da FETÖ operasyonu; çok sayıda gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü ne yönelik bu sabah önemli bir operasyon için İstanbul'da düğmeye basıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TSK'da FETÖ yapılanmasına ilişkin yürütülen çok kritik öneme sahip bir soruşturma kapsamında içeşitli rütbelerde 333'ü asker ve 27'si mahrem imam olmak üzere 360 şüpheli hakkında verilen gözaltı ve yakalama kararı nı uygulamak üzere adreslere baskınlar yaptı.

333 asker şahsın 216'sının çeşitli rütbelerde muvazzaf asker olduğu, 7 sinin aktif, 13 ü ihraç edilmiş olmak üzere pilot oldukları bildirldi.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler , Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.