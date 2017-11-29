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’da operasyonu; çok sayıda gözaltı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2017 08:14 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 09:24
İstanbul’da FETÖ operasyonu; çok sayıda gözaltı

’nün TSK yapılanmasına yönelik bu sabah kritik bir operasyon için düğmeye basıldı.Bir bölümü muvazzaf 333 asker ve 27’si mahrem imam olmak üzere 360 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü ne yönelik bu sabah önemli bir operasyon için 'da düğmeye basıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TSK'da yapılanmasına ilişkin yürütülen çok kritik öneme sahip bir soruşturma kapsamında içeşitli rütbelerde 333'ü asker ve 27'si mahrem imam olmak üzere 360 şüpheli hakkında verilen gözaltı ve yakalama kararı nı uygulamak üzere adreslere baskınlar yaptı.

333 asker şahsın 216'sının çeşitli rütbelerde muvazzaf asker olduğu, 7 sinin aktif, 13 ü ihraç edilmiş olmak üzere pilot oldukları bildirldi.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler , Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

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İstanbul’da FETÖ operasyonu; çok sayıda gözaltı
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