Kod adı: Namık!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi ardından kapatılan Kuleli Askeri Lisesi yapılanması ile ilgili yürüttüğü soruşturmada ilginç bilgilere ulaştı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında askeri personel ve onlardan sorumlu örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen itirafçı ifadeleri çerçevesinde Kuleli Askeri Lisesi Yapılanması'ndan sorumlu örgüt mensuplarının Kuleli kapatıldıktan sonra faaliyetlerine devam ettikleri, TSK'nın farklı birimlerinde görevlendirildikleri anlaşıldı.





KOD ADI NAMIK!

Soruşturma çerçevesinde terör örgütünün tüm kuvvetlere bağlı askeri personel ile bu personelden sorumlu imamların tamamının en üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimine aktif olarak katılan Adil Öksüz'ün kod adının 'Namık' olduğu tespit edildi.



İSTANBUL ASKER İMAMI ÇIKTI!

Şüphelilerden M.G.'nin ise terör örgütünün darbe girişiminden sonra teşkilatlandırılan tüm kuvvetlerine mensup İstanbul ilindeki askeri yapılanmanın sivil imam ve askeri personelden sorumlu yöneticisi olduğu anlaşıldı. Şüphelinin terör örgütüne mensup askeri yapılanmada yer alan tutuklu şahısların ailelerini gezerek ihtiyaçlarını giderme suretiyle örgüt ile bağlarının kopmaması için faaliyette bulunduğu, firari şahısların saklandığı 'gaybubet evleri' şeklinde tabir edilen evlerin sorumluluğunu yaptığı belirlendi.

Diğer bir şüpheli M.G.'nin ise Askeri Yapılanma'nın İstanbul imamı diğer M.G.'nin yardımcısı olduğu, ayrıca Kuleli Askeri Lisesi açık iken buranın örgüt sorumlusu olduğu, örgütte 'müdür' sıfatıyla faaliyet yürüttüğü anlaşıldı. Şüpheli A.A.'nın doktor diye tabir edilen örgütün İstanbul Bayrampaşa bölgesinde askeri okullara gönderilecek öğrencilerin seçimi ve yerleştirilmesinden sorumlu olduğu belirlendi.







9 TUTUKLAMA

Diğer şüpheliler Ö.K., A.K., M.Ö. ve A.A.'nın ise askeri personel olup örgütsel tabir ile öğrenci olarak faaliyet yürüttükleri saptandı. 10 şüpheliden bir bölümü 'silahlı terör örgütüne üye olma' bir bölümü de 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçlaması kapsamında tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulandı. Şüphelilerden 9'u atılı suç kapsamında tutuklanırken 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklamaya sevk edilen 1 şüpheli ise yurt dışına çıkış tedbiri uygulanarak adli kontrol ile serbest bırakıldı.