Bakan Kaya'dan FOX TV'ye ince ders!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da düzenlenen 8. Boğaziçi Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldı. Bakan Kaya konuşması öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kaya, Fox TV mikrofonunu görünce, "Onu al ben ona konuşmayacağım, kusura bakma" dedi.

FOX, BAKAN KAYA'YA İFTİRA ATMIŞTI

Fox TV sabah haberleri sunucusu, gazeteci İsmail Küçükkaya, Bakan Kaya'nın eşinin telefonunda ByLock çıktığını haberleştirmiş, Kaya da bunun üzerine Küçükkaya'ya dava açmıştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da (RTÜK) yapılan haber dolayısıyla Fox TV'ye ceza kesmişti.





BAKAN KAYA SURİYELİLERE HARCANAN PARAYI TEKRAR GÜNDEME GETİRDİ

Bakan Kaya zirvedeki konuşmasında Suriyelilere göçmenlerle ilgili konuşmasında, "Bizler Suriyeli kardeşlerimizi hiçbir zaman mülteci olarak görmedik. Onları misafir olarak gördük, 'sığınmacı' demedik. Kardeşlerimize hizmet sunabilmek için ensar muhacir bilinciyle hareket ettik ve hiçbir karşılık beklemeksizin onlara kapılarımızı gönüllerimizi açtık. Bugün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardım değeri 30 milyar doları aşmış durumda"ifadelerini kullandı. Kaya konuşmasının devamında Avrupa Birliği'nin Suriyeli mültecilerle ilgili verdiği 6 milyar Euro'luk sözünü de tutmadığını hatırlattı.

Bakan Kaya'nın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardım değeri 30 milyar doları aşmış durumda" şeklindeki sözleri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerini akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu, hükümetin Suriyeli göçmenlere harcandığı söylenen 30 milyar dolarla ilgili açıklamaları eleştirerek, "Nereye gitti bu 30 milyar dolar? Bunun cevabı henüz verilmiş değil" demişti.



ÇİFTE BYLOCK'ÇU ERCAN GÜN'Ü BESLİYORLAR

Hrant Dink suikastında derin bağlantıları ortaya çıkan ve Pensilvanya ile direk temaslı olduğu saptanan Ercan Gün'e FOX TV sahip çıkmaya devam ediyor. FETÖ'cü Ercan Gün'ün adı Fatih Portakal'ın sunduğu Fox ana haberin künyesinde yer alıyor. Fox TV FETÖ militanı Gün'e maaş vermeye devam ediyor.