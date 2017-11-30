Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Zarrab açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AA Editör Masası'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akrabalarıyla ilgili iddialarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklenen Bozdağ, ABD'de yargılanan Rıza Sarraf'la ilgili de "baskıyla iftiracı haline geldi." dedi.



REZA ZARRAB BASKIYLA İFTİRACI HALE GELDİ

ABD'de Zarrab (Rıza Sarraf) ile ilgili bir dava başlıyor. Zarrab baskı ile iftiracı haline geldi. ABD, New York'ta bir tiyatro ortaya konuyor. Eş zamanlı bir şekilde Türkiye'de ana muhalefet lideri Cumhurbaşkanı'nı, yakınlarını, ailesini karalayan iftira kampanyası başlattı. Bir yandan New York'ta bir parçası sürüyor, Türkiye'deki ayağı da sayın genel başkan yürütüyor. İkisinin de hedefinde Türkiye var. İkisinin de hedefinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. kisinin hedefi de Türkiye, Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz var. Kılıçdaroğlu gibi kukla bir lider istiyorlar. Şu anda Türkiye çıkarlarının aleyhine en büyük icraatı CHP'nin Genel Başkanı yapıyor. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ulusal güvenlik sorunu haline geldi.

Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına hükümetten yanıt: Bomba elinde patladı

Bir dava düşünün yargılanan hakim FETÖ'nün organizasyonuna katılmış. Raportör bahsediyor, raporları götürenler, hem CHP'li milletvekili hem de bir başka bürokrat. Bunlar da FETÖ'cü oldukları iddia edilen kişiler. Tanık olarak dinliyor birisi, o da FETÖ'cü. Yargılayan FETÖ'nün organizasyonuna katılan hakim.

Gözde olan gözden düşürülebilir ama kalpte olan kalpten düşürülemez. Tayyip Erdoğan, Türk milletinin kalbinde sevgi ve saygı kazanmış Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük siyasi liderlerinden birisidir.

'ELİNDE BOMBA PATLADI'

Bozdağ, "Çıkıp 'İşte benim elimdeki belgelerim bu ve bunu size dağıtıyorum.' demesi gerekmez mi? İddiasını ispat etmesi gerekmez mi? Elinde bomba patladı, perişan oldu da ondan dağıtamadı." ifadesini kullandı.



"Kılıçdaroğlu) Çuvalladı ve bomba elinde patladı. Sahtekarlığı, müftericiliği, yalancılığı, ahlaksızlığı deşifre olduğu için kağıt parçalarını medyaya dağıtmaktan çekiniyor." diyen Bozdağ, "Bu kadar önemli görevlerde bulunan birisinin 'Ben yanıltıldım' demeye hakkı yoktur, çünkü gelen her konuyu tetkik etmek, 'doğru mu, eğri mi' diye incelemek, ondan sonra konuşmakla mükelleftir. Bu, gönüllü bir taşeronluk işbirliğidir." dedi.

'GÖZÜ KİN VE NEFRETTEN HİÇBİR ŞEYİ GÖREMEZ HALE GELMİŞ'

BOZDAĞ, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Kim Türkiye'nin, Cumhurbaşkanının aleyhine bir iftira veriyorsa eline, adam 'bu iftira mıdır, değil midir' diye bakmıyor bile. Aldığı gibi bodoslama dalıyor. Nedir, ne değildir, ne getirir, ne götürür bakmıyor. Gözü kin ve nefretten hiçbir şeyi göremez hale gelmiş.



Merkel, 'Türkiye güvenli ülke değildir gitmeyin.' dedi. Kendisi açıklama yaptı Alman gazetelerine 'Türkiye güvenli bir ülke değil gelmeyin.' dedi. Onlar Türkiye'nin aleyhine ne açıklama yapıyorlarsa, uluslararası güçler, istihbarat örgütleri, gazeteler, devletler, terör örgütleri, onun Meclis'teki ve Türkiye'deki legal görünümlü sözcüsü hiç tereddütsüz CHP. Burada aynısını görüyoruz."



"Dürüst adam, ahlaklı, şerefli olduğunu iddia eden birisi bir belge açıklıyorsa bu belgeyi kimden aldığını da açıklaması lazım." diyen Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:



"'Ben haber kaynağımı gizli tutarım'. Sen gazeteci falan değilsin, böyle bir yeminin falan yok. Ben şimdi soruyorum, diyorum ki 'Bunu kim verdi sana? FETÖ'cüler mi verdi, yoksa bazı ülkelerin istihbarat örgütleri mi verdi, yoksa diğer terör örgütlerinden herhangi birisi mi verdi, yoksa Türkiye düşmanlarından bizim bilmediğimiz başka birisi mi verdi veya siz mi oluşturdunuz bu sahte belgeleri veya çarpıtıyor musunuz?' Yani seni kim kullanıyor?"

'YAPTIKLARI YENİLİR YUTULUR ŞEYLER DEĞİLDİR'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Ben diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu'na, 'Siz Türkiye'den, Türkiye'nin hükümetinden, Türkiye'nin Cumhurbaşkanından ne istiyorsunuz da siz Türkiye'nin bütün düşmanlarıyla Türkiye'ye, Türk milletine, Türkiye'nin hükümeti ve Cumhurbaşkanına karşı ittifak ve işbirliği yapmaktan çekinmiyorsunuz.' Böyle bir şey olabilir mi? Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye'nin ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir, milli bir sorunu haline gelmiştir. Yaptıkları yenilir yutulur şeyler değildir." dedi.



Bozdağ, "Fısıltı gazeteleri dolaşıyor, 'şunlar verdi, bunlar verdi'. Ben de merak ediyorum, herhangi bir istihbarat örgütü mü verdi? Verdiyse sen veren ülkenin çıkarlarına mı çalışıyorsun? O istihbarat örgütlerinin angaje ajanı mısın? Nesin sen, kendi ülken aleyhine çalışıyorsun? Yok bir terör örgütü verdiyse o zaman sen bu örgütünün destekçisi misin? Bu terör örgütüyle arandaki ilişki nedir, onu açıkla. Türkiye düşmanları verdiyse senin bu Türkiye düşmanlarıyla olan muhabbetinin sebebi nedir, bunu açıklaması lazım."

"İftiracılar münafık adamlardır, ikiyüzlü adamlardır, konuştuğu zaman yalan söylemek münafıklığın alametlerinden biridir. Türk siyasetinin baş münafıklarından bir tanesi Kılıçdaroğlu ve konuştuğunda yalan söylüyor. Bu münafıklık alametidir ve bu alameti de üzerinde maalesef taşıyor." ifadesini kullanan Bozdağ, şunları söyledi:

"Sağduyulu, aklını ideolojinin emrine vermemiş olan, kin ve düşmanlıkla kalbini ve aklını rehin etmemiş olan Cumhuriyet Halk Partililerin, bizim sorduğumuz bu soruların tamamını Kılıçdaroğlu'na sorduklarını düşünüyorum. 'Bizi bu kadar rezil kepaze etmeye, bizi müfteri duruma düşürmeye hakkın yok' dediklerini duyar gibiyim. 'FETÖ'nün, başka ülkelerin istihbarat örgütlerinin, Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu yaparak Atatürk'ün partisini Atatürk'ün partisi olmaktan çıkarmaya senin hakkın yok' dediğini düşünüyorum."

Bekir Bozdağ, "Şimdi gelmişler, 'Meclis araştırsın.' Sen araştırmadın mı, incelemedin mi bunu? Doğru mu, eğri mi diye teyit etmedin mi? Belli ki kağıdın geldisine, gittisine, şurasına, burasına bakmamış. Veriyorlar, kullanıyorlar. Türkiye'de kullanımı en kolay malzeme Kılıçdaroğlu'dur. Onun için uluslararası örgütler, terör örgütleri veya istihbarat örgütleri Türkiye'de kimi kullanacaklarını çok iyi biliyorlar. Hemen geliyorlar, kullanıyorlar. Bu kullanışlı malzemeden CHP'yi, Cumhuriyet Halk Partililerin kurtarması lazım." diye konuştu.