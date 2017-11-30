Kılıçdaroğlu 15 kez çuvalladı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık koltuğuna 2010 yılında oturan Kemal Kılıçdaroğlu, 7 yıllık genel başkanlık döneminde birçok iddialı çıkış yaptı. Fakat hiçbirisini ispatlayamadı. Kılıçdaroğlu'nun iddialarının tamamı havada kaldı. AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında birçok yalan iddiada bulunan Kılıçdaroğlu'nun iddiaları teker teker çürütüldü.

SABAH, Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız çıkan 15 iddiasını derledi:

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN ÇUVALLADIĞI 15 OLAY!

KASET OLAYINDA ÇARK ETTİ

- Bir televizyon kanalında Deniz Baykal kasedi hakkında "Erdoğan'ın kaseti izlediğini gördüm. Kendisine o kaseti izletenler Erdoğan'ı kayıt altına alıyor" diyen Kemal Kılıçdaroğlu avukatı aracılığıyla savcılığa gönderdiği dilekçede çark etti. Genel başkan, videonun kim tarafından ve ne zaman izlettirildiğini hatırlamadığını söyledi.

BAKIRKÖY 46 PROJESİNİN İMAR PLANI

- Kemal Kılıçdaroğlu, "Bakırköy 46 projesinin imar planının çıkartılması karşılığında TÜRGEV Vakfı'na Ataşehir'de 20 dönümlük arsa verildi" iddiasında da bulundu. Ancak Ağaoğlu Şirketler Grubu, bu tür bir pazarlığın söz konusu olmadığını açıkladı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

- 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarının istedikleri takdirde askerlikten muaf tutulmasının önünü açan düzenlemenin 'ayrımcılık' olduğunu iddia eden CHP lideri Kılıçaroğlu, "Şehitler arasında ayrımcılık yapmak hainliktir. PKK'ya karşı mücadele eden şehitlerin çocukları ve kardeşleri de yararlanmalı" dedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği gibi bir ayrım kesinlikle söz konusu değildir. Askerlik Kanunu'nda Terörle Mücadele kapsamında şehit olanların çocukları ve kardeşleri zaten zorunlu askerlikten muaftır" denidi.

ALTIN KLOZET İFTİRASI

- CHP Lideri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde altın klozet olduğunu ileri sürdü. Külliye'de böyle bir klozetin olmadığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun iddiasının sosyal medya dedikodusu olduğu belirlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İSVİÇRE'DE 8 AYRI HESABI VAR İFTİRASI

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsviçre'de 8 ayrı hesabı olduğunu savundu. Bu iddianın da yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

TSUNAMİ SONRASI PARALARIN AÇE'YE GİTMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

- Genel Başkan Kılıçdaroğlu, tsunami sonrası toplanan paraların Açe'ye gitmediğini öne sürdü. İddia dekontlarla yalanlandı.

BYLOCK İFTİRASI HAVADA KALDI

- 6 Kasım 2016'da olağanüstü toplanan MYK'da "ByLock kullanan 4 bakanı ve 60'a yakın vekili açıklayacağız, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep edeceğiz" dedi. Geçen 3 Nisan'da "AKP içinde 120-180 civarında ByLock'çu milletvekili var, açıklasınlar" diye konuştu. Fakat ispatlayamadı.

- Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemle ilgili, "İlk kez tüm elemanları sınavla ben aldım" dedi. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun genel müdürlük yaptığı 23 Mayıs 1998'de SSK'nın ihtiyacı olan 2 bin 147 sağlık personeli alımı için tek aşamalı tercih sistemi ile ÖSYM tarafından sınav yapıldı. Sınavda bin 876 kişi işe girmeye hak kazandı. Kılıçdaroğlu sınava rağmen Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı Alişan Sağlam'ın hazırladığı ve Genel Müdür Yardımcısı Kemal Oktar'ın da imzaladığı yazı ile isteğe bağlı olarak pozisyonlara atama yaptı.

ERDOĞAN'IN FAKÜLTE MEZUNU OLMADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ AMA...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fakülte mezunu olmadığı iddiasını ortaya attı. Bu iddia Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açıklama ile yalanladı.

- Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz kanlı darbe girişimine 'kontrollü darbe' dedi. Fakat darbenin talimatının bizzat Fetullah Gülen tarafından verildiği ve darbe öncesi FETÖ'cü generallerle Adil Öksüz ile Ankara'da toplantılar yaptığı ortaya çıktı.

-Geçtiğimiz aylarda 'Dövizini bozdur' çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi birikimlerini TL'ye çevirmediğini iddia etti. Dekontlarla iddiası çürütüldü.

Kılıçdaroğlu o 'Kağıtları' neden gizliyor?

ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI

- Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında Adil Öksüz'ün MİT görevlisi olduğunu ima ederek şunları söyledi: "Adil Öksüz'e neden kelepçe takılmadı? MİT yasasında değişiklik yapıldı. Başbakanın emri ve talimatıyla hiçbir MİT görevlisi gözaltına alınıp tutuklanamaz. Adil Öksüz neden gözaltına alınıp tutuklanmadı?" İddia ile ilgili MİT'ten yapılan yazı açıklamada "Adil Öksüz, MİT'in terör örgütü içindeki kaynağı olmamıştır ve MİT'e çalışmamıştır. Adil Öksüz'ün nasıl serbest kaldığı konusu yargının işi olup, ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma ve takibat yapılmaktadır" denildi.

İLK BEN ÇIKACAĞIM DEDİ AMA…

- 3 Eylül 2010'da "Kim darbe girişimi yaparsa o tankın önüne ilk ben çıkacağım" diyen Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'ndaydı. Korumalarının darbecilerle görüşmesinin ardından tanklar çekildi ve Atatürk Havalimanı VIP bölümünden Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçti. Genel Başkanın darbe girişimini televizyondan kahve içerken izlediğine yönelik fotoğraflar ortaya çıktı. Sonrasında kendisine sorulan "Siz 15 Temmuz gecesi tankın önüne neden çıkmadınız? Daha önce böyle bir demeciniz olmuştu" sorusuna "İyi de tank getirselerdi, nerede tank?" cevabını verdi.

- 25 Kasım 2016'da Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü'nün '15 Temmuz ve Parlamenter Sistem' başlıklı konferansında, 15 Temmuz darbe girişimi gecesiyle ilgili "O akşam oteller kapalı olduğu ve bizi otele almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik" demişti. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinin yakınlarında bulunan otellerin hepsinin açık olduğu ortaya çıktı.

HALKA SUCUK EKMEK DAĞITARAK HARCADI

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk iddiaları, yargı kararlarıyla çürütüldü. Dönemin belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, kazandığı tazminat paralarını Kayseri'de halka sucuk ekmek dağıtarak harcadı.