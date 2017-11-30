Mirgün Cabas'tan 17/25 Aralık itirafı

Her fırsatta Türkiye
düşmanlarını savunan ve DHKP-C
'li teröristlere övgüler yağdıran Mirgün Cabas ABD
'deki kumpas davasıyla ilgili dikkat çeken bir tweet attı. Hakan Atilla'nın sanık Rıza Sarraf
'ın ise tanık olarak bulunduğu davanın duruşması başladı. Tehdit ve şantajla ABD ile anlaşarak yalan ve iftiralarını sıralayan Sarraf, Türkiye düşmanlarını da sevince boğdu. Bunlardan biri de Mirgün Cabas…
CABAS'TAN 17/25 ARALIK İTİRAFI
FETÖ
'nün emniyet ve yargı içerisindeki militanlarının 17/25 Aralık
hükümeti devirme operasyonu başarısızlıkla sonuçlanınca ABD'de yeniden kurgulandı. FETÖ'cülerin başını çektiği kumpas davası Türkiye düşmanlarını sevinç çığlıklarına boğdu. En dikkat çeken ise Mirgün Cabas'tı. Cabas Twitter'dan paylaştığı mesajda, "timeline bey sizi en son 17/25 aralık'ta böyle neşeli görmüştüm" diye yazdı.
17/25 Aralık'ta FETÖ'yü desteklediğini hükümetin devrilmesi için uğraş verdiğini itiraf eden Cabas, başarısızlıkla sonuçlanınca hüsrana uğradığını belirtiyor. Cabas, ABD'de başlatılan davayla ilgili en son 17/25 Aralık'ta böyle sevindiğini ifade etti.
Cabas, Çağlayan Adliyesi'nde Berkin Elvan
dosyasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz
'ı şehit eden DHKP/C'li teröristlere destek çıkmıştı. Cabas "bu eylem nasıl biterse bitsin çıkarılacak tek ders var: çocukları vurmayın, annelerini yuhalatmayın" yazmıştı.