  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Mirgün Cabas'tan 17/25 Aralık itirafı

'tan 17/ itirafı

Giriş Tarihi: 30.11.2017 00:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 01:43
Mirgün Cabas'tan 17/25 Aralık itirafı

Terör örgütlerinin destekçisi , 17/’ta başaramayan şimdi ise aynı tezgahı ’de başlatan çetelerin kumpasına sevindi.

Her fırsatta düşmanlarını savunan ve 'li teröristlere övgüler yağdıran 'deki kumpas davasıyla ilgili dikkat çeken bir tweet attı. Hakan Atilla'nın sanık 'ın ise tanık olarak bulunduğu davanın duruşması başladı. Tehdit ve şantajla ABD ile anlaşarak yalan ve iftiralarını sıralayan Sarraf, Türkiye düşmanlarını da sevince boğdu. Bunlardan biri de Mirgün Cabas…

CABAS'TAN 17/25 ARALIK İTİRAFI
'nün emniyet ve yargı içerisindeki militanlarının 17/ hükümeti devirme operasyonu başarısızlıkla sonuçlanınca ABD'de yeniden kurgulandı. FETÖ'cülerin başını çektiği kumpas davası Türkiye düşmanlarını sevinç çığlıklarına boğdu. En dikkat çeken ise Mirgün Cabas'tı. Cabas Twitter'dan paylaştığı mesajda, "timeline bey sizi en son 17/25 aralık'ta böyle neşeli görmüştüm" diye yazdı.




17/25 Aralık'ta FETÖ'yü desteklediğini hükümetin devrilmesi için uğraş verdiğini itiraf eden Cabas, başarısızlıkla sonuçlanınca hüsrana uğradığını belirtiyor. Cabas, ABD'de başlatılan davayla ilgili en son 17/25 Aralık'ta böyle sevindiğini ifade etti.



Cabas, Çağlayan Adliyesi'nde dosyasına bakan 'ı şehit eden DHKP/C'li teröristlere destek çıkmıştı. Cabas "bu eylem nasıl biterse bitsin çıkarılacak tek ders var: çocukları vurmayın, annelerini yuhalatmayın" yazmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mirgün Cabas'tan 17/25 Aralık itirafı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN