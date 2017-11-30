“Sizi birisi fena işletmiş Kemal Bey!”





İŞTE DİLEK GÜNGÖR'ÜN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAŞLIKLAR

…Velhasıl Halkbank'ın müşterisi olanBelvey şirketi, Erdoğan'ın yakınlarının Albaraka Türk'teki hesaplarına (yapılan ticaret karşılığında) para gönderiyor. İşlemler döviz cinsi olduğu için iki yerel banka üzerinden yapılsa da para swift sistemi (tüm dünya kullanılan elektronik fon transferi) üzerinden geçiyor. Yani rutin bir bankacılık işlemi...

Şüpheli filan da değil.

İsterseniz CHP'liler için biraz daha tane tane anlatayım...

Türkiye'de bir bankadan diğerine TL cinsi havale ya da EFT yapılacağı zaman para Merkez Bankası üzerinden gider. Ama Türkiye'de bir bankadan diğerine döviz cinsi para göndereceğiniz zaman bu önce yurtdışındaki muhabir bankanın hesabına girer. O muhabir banka parayı bekletmeden Türkiye'deki diğer bankaya aktarır. Tamamen dijital bir işlem. Halkbank döviz işlemlerinde muhabir banka olarak BNY Mellon ile çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun bilmediğini itiraf ettiği swift kodları da para transferlerinde kullanılan bir kod sistemi.

Uzun lafın kısası, belli ki birileri Kılıçdaroğlu'nu fena işletmiş.

Belvey şirketinin Halkbank hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarının Albaraka Türk'teki hesaplarına aktarılan parayı yurtdışı transferi gibi göstermiş. O da sonunu düşünmeden almış yürümüş!

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