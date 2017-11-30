Son dakika: İşte teröristbaşı Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen için istenen ceza

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'Karşıyaka eyalet yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 27 Mayıs 2016 tarihinde, İzmir'de polis tarafından operasyon düzenlendi. Örgütün 'okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu' olduğu iddia edilen ve aynı zamanda örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni olan Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 32 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, tutuklu 14 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, yeğen Gülen hakkında, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar, diğer sanıklar hakkında da 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istedi.

3 KİŞİNİN AYRICA YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ

Dava, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Mahkeme, verdiği ara kararla Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen, Mehmet Daşönü ve Ersin Topuz'un dosyasını 'Karşıyaka eyalet yapılanması' davasından ayırarak, bu 3 kişinin ayrıca yargılanmasına karar verdi.

SAVCI, 'ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİ'NDEN CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Dosya ayrıldıktan sonra İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Mehmet Mezher Gülen, Mehmet Daşönü, Ersin Topuz ve sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık Daşönü'nün İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bulunan bir başka dosyasının da bu dosya ile birleştiğini, birleşen dosyada Daşönü'nün 'Foça imamı' olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığının iddia edildiğini söyledi. Kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen eski imam Daşönü, kendisinin yıllardır Foça'da resmi din görevlisi olduğunu, yaptıkları bütün programların resmi makamlarca bilinen dini programlar olduğunu, FETÖ'nün de din ile uğraştığı için gittiği bütün dini görevlerin FETÖ ile bağdaştırıldığını söyledi. Örgüt ile bağlantısının olmadığını ileri süren sanık Daşönü, 'ByLock'u kullanmadığını da iddia etti. Diğer sanık Ersin Topuz ise örgüt ile bağlantısının olmadığını, toplantılarına katılmadığını, 'ByLock'u indirmediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

GİZLİ TANIĞIN İFADESİ İLE YARGILANIYOR

Fethullah Gülen'in yeğeni sanık Mehmet Mezher Gülen de örgüt yöneticisi olduğuna dair net bir kanıtın olmadığını, gizli bir tanığın verdiği ifade ile yargılandığını, dosya ayrıldıktan sonra beraat edeceğini düşündüğünü ve hakkındaki iddiaların somut olmadığını iddia etti. Savcı mütalaasında, sanıklar hakkında tanık beyanları, 'ByLock' yazışmaları, Bank Asya'ya talimattan sonra para yatırmaları ve toplanan deliller doğrultusunda 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından sanık ve sanık avukatlarının esas hakkında savunmalarını hazırlamaları ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.