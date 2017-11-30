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çöktü mü? YemekSepeti neden açılmıyor?

Giriş Tarihi: 30.11.2017 12:16 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 12:21
YemekSepeti çöktü mü? YemekSepeti neden açılmıyor?

çöktü mü? Kullanıcılar bir süredir YemekSepeti.com'a ulaşamıyor. Peki YemekSepeti'ne girilememesinin nedeni ne?

Bundan iki yıl önce Delivery Hero'ya satılan 'ne son dakika haberine göre, bazı servis sağlayıcılardan ulaşılamıyor. Sitenin uygulaması da iOS platformunda çalışamaz durumda.

YemekSepeti kullanıcıları bir süredir yemek sipariş sitesine giriş yapamıyor. Siteye girildiği takdirde alan adıyla ilgili bir sorun görülüyor.

Alan adını yenilemeyi unuttuğu düşünülen YemekSepeti.com'a bazı servis sağlayıcılardan ulaşılmaya çalışıldığında aşağıdaki hata ekrana geliyordu. Ancak bu hata kısa sürede giderildi ve alan adı 2021 yılına kadar uzatıldı.

Ancak alan adı yenilenmesi durumunda yönlendirmeyi sağlayan DNS sunucularının güncellenmesi 72 saate kadar sürebiliyor. Genellikle birkaç saatte düzelen bu sunucular güncellendiğinde, tüm internet sağlayıcılardan siteye erişimin mümkün olması bekleniyor.

Bundan iki yıl önce uluslararası online yemek dağıtım ağı Delivery Hero, internet yemek dağıtım şirketi Yemeksepeti'ni 589 milyon dolara satın almıştı. Dünyada 29 ülkede 1.500 çalışanı ile 100 bin dolayında restoran ile çalışan Delivey Hero'nun yüzde 39 hissesi ise daha önce Türkiye'de çeşitli girişimlerde bulunan ama ülkeden çıkma kararı alan Alman iş geliştirme şirketi Rocket Internet'in elinde bulunuyor.

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YemekSepeti çöktü mü? YemekSepeti neden açılmıyor?
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