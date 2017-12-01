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Sözcüsü ’dan flaş Seçim İttifakı açıklaması

Giriş Tarihi: 1.12.2017 14:18 Güncelleme Tarihi: 1.12.2017 14:39
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’dan flaş Seçim İttifakı açıklaması

Sözcüsü 'ın cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün İstanbul'da düzenleyeceği Seçim İttifakı Zirvesine ilişkin "Yerli ve milli unsurlarla ittifakımız var. Çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz" dedi.

Sözcüsü , bugün yapılacak seçim ittifakı zirvesine ilişkin "Yerli ve milli unsurlarla ittifakımız var. Çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Seçim ittifakı teknik bir konu, konuşmak için erken" ifadelerini kullandı.

Ünal açıklamasında, "Bugünkü ana gündem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili mevcut sistemin uyumlu hale getirilmesine ilişkin tüm değerlendirmeler denilebilir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’dan flaş Seçim İttifakı açıklaması

Mahir Ünal açıklamasında şu başlıklara yer verdi:

ABD'DEKİ RIZA SARRAF KUMPASI DAVASI

17-25 Aralık'ta başaramadıkları bir süreci küresel ölçeğe taşıdılar. Hapiste kalmamak için 'Amerikan devletiyle anlaştım' diyen bir kişinin ifadeleri üzerinden Türkiye'de eğer gündem belirlenecekse ve Amerikan yargısı üzerinden Türkiye'de bir hukuk işletilecekse, biz böyle bir anlayışı kabul etmiyoruz. Bu konuyu da konuşarak 17-25 Aralık'ı tekrardan Türkiye'nin ve dünyanın gündemine sunmak isteyenlerin de ekmeğine yağ sürmek istemiyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN ASILSIZ İDDİALARI

Bir şeyin orjinali görmediğiniz müddetçe o belge sahte durumundadır. Savcılık bu belgeleri talep etmiştir. Belgelerin içeriği tarafımızdan bilinmediği sürece bizim nezdimizde sahtedir. Mesele bundan sonra yargının meselesidir. Belge diye fotokopileri dağıttılar. Bu belge dedikleri şeyin içeriği nedir? Bunlarla ilgili bundan sonraki süreçte yargı karar verecek. İftira attıkları kişiler de yargıya başvurmuş durumdalar. Bu konu bundan sonra mahkemede konuşulacaktır. Artık Türkiye siyasetinin gündemini rehin almaktan vazgeçmeleri gerekmektedir.

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’dan flaş Seçim İttifakı açıklaması
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