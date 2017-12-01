FETÖ’cü müdürlerin ABD ziyaretini itiraf etti

İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı tespitlerde bulunulması üzerine yeniden ifadesi alınan Topuz, FETÖ'cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile eski Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu ve Mali Şube Müdürlüğüne bağlı Teknik Büro Amiri İbrahim Şener ile birlikte 2012 yılında ABD'ye gittiklerini anlattı.

Topuz, 17/25 Aralık kumpası soruşturmalarının başladığı döneme denk gelen ziyaret ile ilgili şunları kaydetti: 27 Eylül 2012'de heyet olarak New York Güney Bölge Savcılığına gittik. Burada savcı Micheal Ferrara ile görüştük. Bu ziyaretlerde bilgi alışverişi değil de, bilgi paylaşımı şeklindeydi.

Araç kaçakçılığı kapsamında ABD Adalet bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Washington'da Virginia Doğu Bölgesi Savcılığına gittik. İstanbul'dan DEA görevlisi James L., Yakup Saygılı, Yasin Topçu, İbrahim Şener ile birlikte Amerika'ya gittik.

Net olarak tarihini hatırlamıyorum ancak belirtilen seyahat programına uyduk. 24 Eylül 2012'de önce Washington Savcılığı'na gittiğimizde orada Bölge Savcısı Daniel Grooms ile görüştükten sonra devam eden süreçlerde 25 Eylül 2012'de Washington'daki DEA Genel Müdürlüğü'nde Finansal Suçlar Bölüm Başkanı Brian MCKnight, Koordinatör Mark Snyder diğer Koordinatör Margaret Williams ve Michael Barbuti ile görüştük. Sonrasında 27 Eylül'de heyet olarak New York Güney Bölge Savcılığına gittik. Burada savcı Micheal Ferrara ile görüştükten sonra 28 Eylül'de DEA'nın New York bürosunda Finansal Suçlar Bürosundaki Grup Şefi William Callaham ile görüşme yaptık.

Washington'da savcılık binası karşısındaki otelde kaldık. New York'da da İkiz Kuleler yanındaki bir otelde kaldık. Bu ziyaretlerde bilgi alışverişi değil de bilgi paylaşımı şeklindeydi. Doğrudan devam eden soruşturma ve tahkikatlara ilişkin bilgi paylaşımı şeklindeydi."

FETÖCÜ MÜDÜRLER...

Metin Topuz'un, bir heyetle 5 Kasım 2013'te FETÖ'cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görüştüğü ortaya çıkmıştı. Görüşmeye ilişkin görüntüler badına yansımıştı.