Gündoğdu Yatırımcıları Türkiye’ye Davet Etti

Ukrayna'nın ev sahipliğinde düzenlenen KEİPA 50. Genel Kurul toplantısında Genel Kurula hitaben konuşma yapan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için bir fırsatlar ülkesi olduğunu söyledi ve yatırımcıları Türkiye'ye davet etti.

Gündoğdu "Her geçen gün büyüyen ekonomisi, dünyanın coğrafi ve siyasi kesişme noktası olan Türkiye, uluslararası yatırımcılar adına için de önemli bir fırsatlar ülkesi. Küresel ekonomik çalkantılardan en hafif şekilde etkilenen ve hemen kendisini toparlayan dinamik bir ekonomisi olan Türkiye, mega projeleri de dünyada dikkat çekiyor." dedi.

Türkiye'nin son yıllarda dünya çapında mega projeler gerçekleştirdiğine dikkat çeken AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti; "Aralık ayında test uçuşlarının başlayacağı ve dünyanın en büyük havalimanı olan Yeni Hava Limanı, Asya ve Avrupa'yı denizin altından birbirine bağlayan; Avrasya Tüneli, İstanbul Boğası'na yapılan 3. Köprü, Marmara ve Karadeniz'i bağlayacak olan; Kanal İstanbul, Yerli Otomobil, helikopter, uçak ve uydu… Bu mega projelerden sadece bazıları… Türkiye ekonomik yeniliklere açık ve büyümeden yana bir politika izlemektedir. Yerli ve yabancı yatırımcıların hukuki güvence altına alınması, pazara giriş engellerinin kaldırılması ve finansman araçlarına kolay erişimin sağlanması bu politikanın temel unsurlarıdır." diye konuştu.