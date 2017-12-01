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Son dakika: Başsavcılık, 'ndan belgeleri istedi

Giriş Tarihi: 30.11.2017 17:00 Güncelleme Tarihi: 1.12.2017 01:58
Son dakika: Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'ndan belgeleri istedi

'nun asılsız iddialarıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık Kılıçdaroğlu'ndan açıkladığı belgeleri istedi. Savcılığın yazısı özel kurye ile CHP'ye ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bellway LTD. isimli şirketin başvurusu üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal 'nun, partisinin 28 Kasım Salı günkü grup toplantısında ileri sürdüğü yurt dışı para transferine ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"28 Kasım 2017 tarihinde, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grubunda yaptığı konuşmasında, Bellway LTD. isimli ve yurt dışında faaliyet gösteren şirkete usulsüz para aktarıldığı iddia edilerek, buna ilişkin swift mesajları ve dekontları bulunduğunu ileri sürdüğü, adı geçen şirket yetkilisinin de belgelerin sahte olduğunu belirtmesi nedeniyle olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

CHP Genel Merkezinden, iddia edilen hususlarla ilgili tüm belgelerin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi, CMK 332. maddesi kapsamında yazılı olarak istenilmiştir."

Cumhuriyet Başsavcılığı belgeleri CHP'den istedi

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Son dakika: Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'ndan belgeleri istedi
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