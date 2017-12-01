Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Gülmen ile tedavi gördüğü hastaneden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı yapıldı. Tutuksuz sanıklar Acun Karadağ ve Semih Özakça ise salonda hazır bulundu. Duruşmaya bazı CHP ve HDP milletvekilleri de katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, öğleden önce konuşan tanıkların beyanlarına ve savunmasına yönelik tutuklu sanık Gülmen'e söz hakkı tanındı.

Gülmen, duruşma salonuna gelerek savunmasını yapmak isteğini tekrarlayarak, önceki celselerde olduğu gibi sarf ettiği sözlerinin savunması olmadığını dile getirdi.

Gülmen, esas hakkındaki mütalaada da belirtilen, "Elmas Yalçın adı verilen konferansa konuşmacı olarak katıldıkları, Elmas Yalçın'ın 1990'lı yılların başında emniyet güçleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybeden ve örgüt tarafından sahiplenilen bir isim olduğu" görüşüne katılmadığını bildirdi.

Yalçın'ın, KESK'in kuruluşunda yer alan isimlerden biri olduğunu savunan sanık Gülmen, "Bugün yasal bir sendika olan KESK varsa bunu sağlayanlardan biri de Elmas Yalçın'dır." ifadelerini kullandı.

Tanık beyanlarını da kabul etmediğini dile getiren sanık Gülmen, mahkeme heyetinden tahliye talebinde bulundu.

Gülmen'e "DHKP-C üyeliği"nden hapis cezası

Avukat beyanlarının ardından sanıklara karar verileceği ihtarı yapılarak son sözleri soruldu.

Sanık Karadağ, son söz hakkını kullanmayacağını beyan ederek mahkeme heyetine vicdanıyla hareket etmelerini gerektiğini söyledi.

Özakça, "Son sözüm var, daha sonra söyleyeceğim. Şu anda son sözü söyleyecek olan sizsiniz." diye konuştu.

- Karar

Müzakere için verilen aranın ardından kararını açıklayan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülmen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanık Gülmen'in üzerine atılı diğer suçlamalardan ise beraatına hükmederek, hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Dava kapsamında tutuksuz yargılanan sanıklar Özakça ve Karadağ'ın ise isnat edilen suçlamalardan

ayrı ayrı beraatları kararlaştırıldı.