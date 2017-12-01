Parti Sözcüsü, Kılıçdaroğlu’nu böyle rezil etti!

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, genel başkanları Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında elinde kanıt adı altında gösterdiği kağıt parçalarını bugün basınla paylaştı. Tezcan tarafından basına dağıtılan ve fotokopi olduğu anlaşılan kağıtlarda paranın Türkiye'den değil, yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı görüldü. Böylece ana muhalefet partisi CHP, atılan yalan ve iftiraları bu kez kendi eliyle itiraf ederek Türk siyasi tarihine geçti!

KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK Mİ?

Eline tutuşturulan belgeleri bile anlamayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iftiranı ispatlamazsan istifa edecek misin? diyerek hodri meydan diyen Cumhurbaşkanı'na cevap bile veremeyerek attığı yalanı kabul etti.

REZİL OLDU

İftirayı siyaseti şekli haline getirden müfteri Kılıçdaroğlu yine iddialarını kanıtlayamadı, fena rezil oldu. Ahlaksız iddiasındaki gibi yurt dışına giden bir paranın olduğunu ispatlayamadı. Mikrofonlar karşısına geçen CHP sözcüsü sorulara dahi cevap vermeden kaçıp gitti. Medyaya 'kanıt' diye sundukları belgelerde ise Erdoğan'ın yakınlarının Man adasına bir para gönderdiği sonucu çıkmıyor.

KAĞITLARDA IBAN NUMARASI TR İLE BAŞLIYOR

Kağıtlardaki para transferlerinin hepsinde IBAN numarası "TR" ile başlıyor. Yani para gönderilen yer Türk bankası. İşlemlerdeki söz konusu para ise bir şirketin satışından elde edilen gelirin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarına ödenmesinden ibaret. Swift belgesinde de görüldüğü gibi para transferi 2 Türk bankası arasında, yani Man adasında olamaz. Yasal bir işlemi para kaçırma operasyonu gibi göstererek algı operasyonu yapan CHP'nin planı yine ellerinde patladı.

VARANK'TAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu ve CHP'ye tepki göstererek 'Pabucumun hesap uzmanı' dedi ve CHP'nin yalanlarında boğulduğunu yazdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline tutuşturulan bu dekontlardan iftira attığı gibi Erdoğan'ın yakınlarının Man adasına bir para gönderdiği sonucu çıkmıyor.

YİNE ÇUVALLADILAR

Swift dedikleri meseleyi de açalım... Türkiye'de bir bankadan diğerine TL cinsi havale/EFT yapılacağı zaman para Merkez Bankası üzerinden gider. Ama Türkiye'de bir bankadan diğerine döviz cinsi para göndereceğiniz zaman bu önce yurtdışındaki muhabir bankanın hesabına girer. O muhabir banka parayı bekletmeden Türkiye'deki diğer bankaya aktarır. Tamamen dijital bir işlem. Halkbank döviz işlemlerinde muhabir banka olarak BNY Mellon ile çalışıyor.Kılıçdaroğlu'nun bilmediğini itiraf ettiği swift kodları da para transferlerinde kullanılan bir kod sistemi. Transferler döviz cinsinden gerçekleşeceği zaman bir swift kodu veriliyor. CHP burada kurnazlık yaparak, Belvey şirketinin Halkbank hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarının Albaraka Türk'teki hesaplarına aktarılan parayı yurtdışı transferi gibi göstermeye çalıştı. Ve yine çuvalladı.

Paranın gönderildiği "Bellway şirketi" hesap numarası Türkiye'deki bir bankaya ait hesap numarası. IBAN numarasının başındaki 2 haneli kod ülke kodudur. Yani "TR" ile başlayan bir IBAN numarası Man adasında olamaz..