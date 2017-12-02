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Başsavcılıktan Zarrab ile ilgili yeni hamle

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2017 18:18 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 19:05
Başsavcılıktan Zarrab ile ilgili yeni hamle

ABD’de mahkemesinde aleyhine sözleri ile dikkat çeken ve yakınlarının mal varlıklarına el koyulması kararını veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yeni bir hamle daha geldi. Başsavcılığın el koyma kararını tapu, banka ve ticaret siciline gönderdiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ve yakınlarının mal varlıklarına 'yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk' suçu nedeniyle el konulması kararı verildi.

Mal varlığına el konulanlar listesinde Zarrab'la birlikte 22 kişi daha var. Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına el koyulması kararını veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir hamle daha geldi.

Başsavcılığın el koyma kararını tapu, banka ve ticaret siciline gönderdiği öğrenildi. Böylece Zarrab ve yakınlarının banka hesaplarına, tapularına ve şirketlerine el koyma işlemi yürürlüğe girmiş oldu.

Yaklaşık 300 milyonluk gayrimenkule sahip olan Reza Zarrab'ın mal varlığı şöyle: İstanbul Boğaz'ında Kanlıca'da iki adet yalının sahibi olan Sarraf'ın Kandilli'de bir köşkü bulunuyor. 12 milyon dolar değerinde 'Challenger 300′ tipli özel jeti, 1 milyon 50 bin lira değerindeki 'nın 'Kendi Evi' tablosu, Büyükçekmece'de 47 adet dairesi, 1 milyon 850 bin değerindeki yazlığı, yine İstanbul'da 4 milyon liralık dairesi, Bakırköy'de üç süper lüks dairesi, Metroport Busidence Plaza'da iki ofis katı, Tuzla'da fabrikası bulunuyor.

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Başsavcılıktan Zarrab ile ilgili yeni hamle
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