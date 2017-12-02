FETÖ'nün yeniden yapılanma çalışmalarına yönelik operasyon

İzmir merkezli 10 ilde, Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarına yönelik operasyonda 29 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanmaya gittiği ve halen aktif olduğunun tespiti üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 48 zanlıdan 46'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

29 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

FETÖ'nün sözde "Ege Bölge imamı" Süleyman Keskin (49) ve Gaziemir sorumlusu Selami Dutlar ile Uşak ve Samsun eski il imamlarının da bulunduğu 29 kişi, "silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından tutuklandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmaları ve cep telefonu ile dijital içerik incelemeleri devam eden 2 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 9 kişiden 7'si başka soruşturmalar kapsamında arandıkları gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN REZİDANSLARDA KALIYORLARDI

Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanmaya gittikleri tespit edilen örgüt üyelerinin kullanmaya başladıkları Eagle'ın yeni versiyonuyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarını yerine getirdikleri, örgütte "gaybubet" olarak anılan evlerde kaldıkları, dikkat çekmemek için kirası 5 bin lirayı bulan rezidanslarda kaldıkları ve aşırı harcamalar yaparak lüks bir hayat sürdükleri iddia edilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir merkez olmak üzere Kayseri, Uşak, İstanbul, Ankara ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 10 ilde 22 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 53 zanlıdan aralarında örgütün sözde Ege Bölge imamı olarak atandığı belirlenen Süleyman Keskin'in de bulunduğu 48'i gözaltına alınmıştı.