Firari FETÖ'cüler ABD'deki kumpas davasında!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari üyeleri Emre Uslu ile Adem Yavuz Arslan'ın New York'taki Hakan Atilla davasını mahkeme salonunda takip edip duruşmaları Türkiye aleyhinde propagandaya dönüştürmeleri, dava üzerindeki "FETÖ bağlantısı" iddialarını güçlendirdi.

Firari FETÖ mensupları Uslu ile Arslan'ın, yanlarında başka FETÖ mensuplarıyla birlikte Atilla davasını yerinde izlemeleri AA objektiflerine takıldı.

FETÖ üyelerinin sosyal medyada Türkiye aleyhinde karalama kampanyasına dönüştürdüğü duruşmaların cuma günkü bölümünün ardından salonun dışında Periscope'tan yayın da yapan Uslu ile Arslan, AA ekibi tarafından görüntülendi.

FİRARİ FETÖ'CÜLER, HAKAN ATİLLA DAVASINDA

Duruşmaları birkaç gündür takip eden FETÖ firarilerinden Aslan görüntülendiğini fark edince olay yerinden uzaklaşırken Uslu, mahkeme binası önünden yayın yaptı.

Ayrıca FETÖ'nün ABD'deki yayın organlarından Zaman Amerika'nın yazarlarından Sıtkı Özcan da Atilla davasını yerinden izleyen örgüt üyelerinden biri olarak dikkat çekti.

FETÖ MENSUPLARININ DAVAYA İLGİSİ

FETÖ'nün ABD'deki önemli isimlerinin yanında başka örgüt üyelerinin de duruşmaları yakından takip etmeleri ve sosyal medyada duruşmaları karalama kampanyasına dönüştürmeleri, Rıza Sarraf davası olarak başlayıp sonradan Hakan Atilla davasına dönüşen hukuki süreçle FETÖ arasındaki bağlantıları bir kez daha gündeme getirdi.

Özellikle dava sürecinde savcılık makamının kullandığı delillerin önemli bir bölümünün 17/25 Aralık sürecinde FETÖ mensubu polisler tarafından yasa dışı olarak elde edilen ve sonradan ABD'ye kaçırılan bilgi ve belgeler olduğu iddiası soru işaretlerini daha da artırdı.

FİRARİ USLU VE ARSLAN HAKKINDA YAKALAMA KARARLARI VAR

Uslu'nun adı, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili İrfan Fidan tarafından hazırlanan 10 bin 529 sayfalık "Selam Tevhid" soruşturması iddianamesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte firari sanıklar arasında geçiyor. Hakkında başka davalardan da yakalama kararı bulunan Uslu, mayıs ayında AA tarafından Virginia'daki evinin bulunduğu sokakta görüntülenmiş ve AA muhabirini "polis çağırmakla" tehdit etmişti.

FETÖ'nün medya imamlarından olan ve 2014'te ABD'ye kaçan FETÖ'nün eski basın organlarından Zaman ve Bugün gazetesi ile Aksiyon dergisinde çeşitli görevlerde bulunmuş olan Arslan hakkında da birçok davadan dolayı yakalama kararı bulunuyor. Arslan'ın adı son olarak Hrant Dink davasında geçmiş ve FETÖ elebaşı Gülen'le birlikte hakkında yakalama kararı verilmişti.

FETÖ MENSUBU POLİS TANIKLIK YAPACAK

4 gündür süren duruşmaların ilk gününde savcılığın mahkemeye delil olarak sunduğu ve kaynağını açıklamayı reddettiği ses kayıtlarını FETÖ söylemiyle savunması dikkati çekmişti.

Savcı Yardımcısı David Denton, ses kayıtlarını alan FETÖ üyesi polislerin "görevlerini yaptığını" savunmuş ve o polislerden birinin de mahkemede tanık olarak ifade vereceğini söylemişti.

FETÖ FİRARİSİ CANITEZ, TANIKLAR LİSTESİNDE

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada, "FETÖ üyesi olmak" suçundan firari olarak aranan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez de Atilla davasındaki tanıklar arasında yer alıyor.

Canıtez'in, ByLock kullanıcısı olduğu ve 25 Aralık soruşturmasında bilirkişi olarak görev yaptığı belirlenirken, Atilla davasına "Türkiye'den yasa dışı şekilde delil ve belge götürdüğü" tespit edilmişti.

Duruşmaların ilerleyen safhasında mahkemeye çıkması beklenen FETÖ firarisi Canıtez'in, söz konusu belgeler üzerinden Türkiye aleyhinde tanıklık yapacağı kaydediliyor.

ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ DE DİNLENEBİLİR

Diğer yandan aynı soruşturmada adı geçen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Aykan Erdemir de Atilla davasının tanık listesinde yer alıyor.

CHP heyetinin, 2013 yılında ABD'ye yaptığı ziyarette FETÖ'nün ABD'deki en önemli organizasyonlarından Rumi Forum ve Amerikan-Türki Topluluğu (TAA) yöneticileriyle bir araya gelmesinde önemli rol oynadığı iddia edilen Erdemir, Rumi Forum'un yuvarlak masa toplantısına konuşmacı olarak da katılmıştı.

Ayrıca geçen yıl mart ayında Georgetown Üniversitesinde firari FETÖ'cü Uslu'nun da yer aldığı bir panele katılan Erdemir'in "Türk dış politikasına yönelik sert eleştirileri" de tepki çekmişti.

FDD YÖNETİCİLERİ BİLİRKİŞİ

Erdemir aynı zamanda ABD'de İsrail yanlısı ve Türkiye karşıtı çizgisiyle bilinen Demokrasileri Savunma Vakfının (FDD) Türkiye Programı uzmanı olarak da görev yapıyor.

Erdemir'in görev yaptığı FDD'nin Başkanı Mark Dubowitz ile Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer'in duruşmalara bilirkişi olarak tayin edilmeleri de tartışmalara neden olmuş, Türkiye karşıtı çizgisiyle bilinen bir kurumun tepe yöneticilerinin Atilla davasındaki rolleri sorgulanmaya başlamıştı.

SAVUNMA AVUKATLARINDAN DELİLLERE İTİRAZ

Atilla'nın avukatlarından Cathy Fleming, ABD'nin New York Güney Bölge Mahkemesine ekim ayında sunduğu yeminli dilekçelerde ABD'li yetkililerin delil olarak sunduğu tartışma yaratan bilgi, belge ve kayıtların "çalıntı ve sahte olduğuna inandıklarını" belirtmişti.

Fleming, "Ses kayıtları ABD'de delil kabul edilebilirlik standartlarını karşılamıyor eksiklik kuralı altındaki minimum standartlara uymuyor ve ayrıca ses kayıtlarının güvenilir olmadığını gösteren önemli kanıtlar var ve bu da ses kayıtlarının delil olarak kabulünü imkansız kılıyor." ifadelerini kullanmıştı.