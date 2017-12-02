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Son dakika: 'nin 'daki kongreleri durduruldu

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2017 13:56 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 14:08
Son dakika: CHP'nin İstanbul'daki kongreleri durduruldu

Genel Başkanı 'nun talimatı doğrultusunda CHP'nin 'daki il ve ilçe kongreleri durdurdu.

İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıklarını gönderilen yazıyla 3 Şubat'ta başlatılan kongreler sürecinin durdurulduğu belirtildi.

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl imzalı yazıda, "CHP il ve ilçelerinde yapılacak olan, il-ilçe olağan genel kongreleri dahil kongre süreci durdurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 'nun talimatı doğrultusunda, kongre sürecinin durdurulması ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması hususunu bilgilerinize arz ederiz" denildi.

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Son dakika: CHP'nin İstanbul'daki kongreleri durduruldu
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