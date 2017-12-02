Son dakika: Sarraf ve yakınlarının mal varlıklarına el koyma kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Rıza Sarraf ve yakınlarının mal varlıklarına el konulması kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca şüpheli Rıza Sarraf ve yakınları hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli Sarraf ve irtibatlı olduğu şahısların, yazılı ve görsel basından elde edilen bilgilerde "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine casusluk maksadıyla temin ettiği ve mal varlığını kaçırma girişiminde bulunduğuna" dair bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

Sarraf ve diğer şüphelilerin gerek atılı suçu işleyip işlemediği husunda inceleme yapmak, gerekse mal varlığı değerlerinin işlenen bu suçlardan kaynaklanmış olma ihtimali, mal varlığı değerlerini kaçırmasının önlenebilmesi amacıyla atılı suçun işlendiğine dair bulgu ve emarelere ulaşılmış olmasından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerin mevcut olduğu dikkate alınarak, soruşturma çerçevesinde şüpheli Sarraf ile irtibatlı olan yakınlarının taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki hak ve alacaklarına, şirket hisselerine KHK ve CMK maddeleri uyarınca el konulmasına karar verildiği kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığın, konuyla ilgili gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat yazısı gönderdiği öğrenildi.