Baransu, bugünkü duruşmada kendini savunamadı

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur ile firari sanık Tuncay Opçin'in yargılandığı davada, Baransu'ya savunmasını hazırlaması için gelecek celseye kadar süre verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beşinci duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu ile tarafların avukatları katıldı.

Tutuksuz yargılanan Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'u ise avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan Baransu, bugün cezaevinden çıkarken savunma yapacağı evraklara el konulduğunu belirterek, savunma yapmadı.

BARANSU'NUN BYLOCK KAYITLARININ İÇERİĞİ EMNİYETTEN İSTENDİ

Müdahiller vekili avukat Hüseyin Ersöz de mahkemeye dilekçe sunduğunu ifade ederek, Mehmet Baransu'nun "ByLock" kayıtlarının içeriğinin emniyetten getirilmesini istedi. Ersöz, firari sanık Tuncay Opçin'in eşinin üzerine kayıtlı hattan "ByLock" yazışmalarının tespit edildiğini söyledi. Ersöz, bu nedenle tüm sanıkların "ByLock" içerik kayıtlarının getirilmesini, sanıkların eşleri yönünden de "ByLock" incelemesi yapılmasını talep etti.

SAVUNMA YAPMAK İÇİN EK SÜRE TALEBİ REDDEDİLDİ

Cumhuriyet savcısı da avukat Hüseyin Ersöz'ün bu talebinin kabul edilmesine karar verilmesini, Baransu'nun savunma yapmak için ek süre verilmesi talebinin ise davayı uzatma amacı taşıdığı gerekçesiyle reddedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de tutukluluk halinin devamına karar verdiği Baransu'nun savunmasını yapması için gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

MEHMET BARANSU DURUŞMADA GERGİNLİK ÇIKARDI