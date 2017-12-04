  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. ÖSYM'den ALES açıklaması! ALES sonuçları açıklandı mı?

'den açıklaması! ALES sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 4.12.2017 14:49
ÖSYM'den ALES açıklaması! ALES sonuçları açıklandı mı?

sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları öğrenciler tarafından cevabı en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. , ALES hakkında son dakika açıklaması yayınladı. Peki ALES sonuçları açıklandı mı? Tüm gözler ALES sonuçları için tarih veren ÖSYM'ye çevrildi. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilindiği gibi 19 Kasım 2017 tarihinde yapılan için 'den son dakika açıklaması geldi. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı da belli oldu. ALES sonuçları henüz açıklanmasa da öğrencilerin heyecanı daha da arttı. ÖSYM, ALES sonuçlarının 21 Aralık 2017 tarihinde açıklanacağını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES için sınava giren adaylar sabırsızlanıyor. ALES sonuçları,ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi ve aynı zamanda Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine veya Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekmeketdir.

SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Soruların, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacağı belirtilmişti. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor. Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ÖSYM'den ALES açıklaması! ALES sonuçları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN