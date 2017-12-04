ÖSYM'den ALES açıklaması! ALES sonuçları açıklandı mı?

Bilindiği gibi 19 Kasım 2017 tarihinde yapılan ALES için ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı da belli oldu. ALES sonuçları henüz açıklanmasa da öğrencilerin heyecanı daha da arttı. ÖSYM, ALES sonuçlarının 21 Aralık 2017 tarihinde açıklanacağını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES sınav sonuçları için sınava giren adaylar sabırsızlanıyor. ALES sonuçları,ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi ve aynı zamanda Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine veya Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekmeketdir.

SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Soruların, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacağı belirtilmişti. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor. Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.