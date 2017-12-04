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, konusunda 'yi uyardı

REUTERS Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2017 17:47 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 17:50
Türkiye, Kudüs konusunda BM'yi uyardı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD Başkanı 'ın 'in başkenti olarak resmen tanımaya hazırlandığı iddialarına ilişkin değerlendirmesinde herkesin "bölgeyi yeni felaketlere ve çatışmalara sürükleyecek adımlardan kaçınması" gerektiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ'a Trump'ın bu hafta 'in başkenti olarak tanıyacağı yönünde basında yer alan haberlere ilişkin 'nin değerlendirmesi soruldu.

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"Anlaşmalar ve 'nin kararları Kudüs'ün statüsünü korumayı BM'ye de bir vazife olarak yüklemektedir ve BM'nin de bu statüyü korumak ayrı bir taahhüdü, sorumluluğudur. Türkiye, herkese bu noktada sorumluluklarını ve taahhütlerini bir kez daha hatırlatmaktadır" diyen Bozdağ, "Bölgeyi lütfen yeni felaketlere, çatışmalara, kargaşalara sürükleyecek adımlar atmaktan kaçının.

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Türkiye'nin duruşu bugüne kadar bu konuda neyse bundan sonra da o olacaktır. Oldu bittilere karşı Türkiye'nin 'evet' demesini kimse Türkiye'den beklememelidir" dedi.

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Türkiye, Kudüs konusunda BM'yi uyardı
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