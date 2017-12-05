4A, 4B VE 4C nedir ve kimleri kapsıyor? - Erdoğan'dan taşeron işçiler ile ilgili müjde geldi!

Ak Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron işçiler ile ilgili önemli müjdeyi de açıkladı. Erdoğan konuşmasında ''Kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor.'' dedi. Bu açıklamaların ardından ise 4A, 4B VE 4C statüsü merak konusu oldu. Peki 4/A, 4/B VE 4/C nedir ve kimleri kapsar? İşte detaylar...

4B NEDİR KİMLERİ KAPSIYOR?

4B statüsünde olan işçiler yine 657'ye bağlı ve sözleşmeli personel olarak çalışıyorlar. Aynı zamanda 4B statüsünde olanlar da yakın zamanda kadroya geçmeyi bekliyor.

4C NEDİR KİMLERİ KAPSIYOR?

4C Eski sistemde Emekli Sandığı'na bağlı, devlet memurlarıdır. Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA TAŞERON MÜJDESİ

850 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin işçimiz çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecekler.

ÇALIŞMA SÜRESİ UZUYOR

23 bin mevsimlik işçilerin halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 8 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek.

4C'LİLER 4B'Lİ OLUYOR

Kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor.

MESELEYİ KÖKTEN ÇÖZMÜŞ OLUYORUZ

Böylece kamuoyumuzda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi kökten çözmüş oluyoruz.

KOMİSYONLAR, TAŞERONLAR ORTADAN KALKIYOR

Bu arada komisyonlar, taşeronlar ortadan kalkıyor. Belediyelerde de iktisadi teşekküllerinin görevlisi olarak devam ediyor.