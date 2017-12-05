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ABD'nin 'in başkenti olarak tanıyacağı iddiası

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2017 17:45
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı iddiası

Devlet Başkanı ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "ABD'nin 'in başkenti olarak tanıyacağı iddiası" ile ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

resmi ajansı WAFA'nın haberinde, "Filistin Devlet Başkanı Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'in başkenti olarak tanıma ya da ABD Büyükelçiliğini ('den) Kudüs'e taşıma planıyla ilgili gösterdiği çabaları görüştü." ifadesine yer verildi.

Telefon görüşmesinde Abbas'ın, "Fransa'nın bölgede adil bir barış ve istikrarı sağlama yönündeki çabalarından duyduğu memnuniyeti" dile getirdiği belirtildi. Haberde görüşmeye dair başka ayrıntı verilmedi.

TRUMP ASKIYA ALACAK MI?

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek 1995 tarihli Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa'yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.

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ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı iddiası
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