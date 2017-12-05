Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Ana muhalefet liderinin grup kürsüsünden salladığı kağıtların yalan dolan olduğunu anlattık. Bu şahsın ipliğini pazara çıkardık. Buradan bir kez daha söylüyorum: Cumhurbaşkanının ve yakınının bu tür dolandırıcılıklarla asla işi yoktur. Ve yurt dışına gönderilmiş paraları kesinlikle söz konusu değil. Belge diye salladığı sahte olan kağıt parçalarında bu yönde hiçbir bilgi bulunmuyor. Şayet iddiasını ispat etseydi ben siyaseti bırakacaktım. Ortada böyle bir para gönderme işi olmadığına göre aynı tavrı kendisinden bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Bu zat ağzından çıkandan öylesine habersiz ki... Meselea geçen haftaki grup konuşmasında uyuşturucu kullanımı ile ilgili önerge verdik, AK Partililer reddetti dedi. Halbuki bu önerge AK Partili vekillerin desteği ile kabul edilmiş ve araştırma komisyonunun kurulmasına karar verilmiştir. Bu zat şimdi de ABD'nin ülkemize karşı silah gibi kullandığı Zarrab davasıyla ilgili açıklamalar yapacakmış.

"AMERİKA'DAKİ DAVANIN HUKUKLA İLGİLİ OLMAYAN CANBAZA BAK CANBAZA DURUMUDUR"

Bu meseleyle ilgili birkaç hususu paylaşmak isterim. Amerika'daki davanın hukukla ilgili olmayan canbaza bak canbaza durumudur. Davada malzemenin temini görevi FETÖ'ye ve CHP'ye verildi. Kritik kademelerde söz sahibi olan eski yönetim kademesi bir grubun Trump'tan bambaşka bir politika izlediği görülüyor. Bizim muhatabımız Trump'tır. Bizi İran ile ticaretimiz nedeniyle yargılamaya kalkanların niyeti terör ordusunu izlemektir.

"BİR YOLSUKLUK DAVASI YOKTUR"

Esasen Amerika'nın İran'a yaptırımlarını en başta kendi şirketleri olmak üzere Batı'nın değişik şirketleri delmiştir. Bu konuda pek çok banka suçalamalarla karşılaşmış ve milyarlarca avro ödeme yapmıştır. Bu dava Amerikan iç siyasetindeki kavganın malzemesi. Bu fotoğraf bize şunu anlatıyor: Bir yolsuzluk davası yoktur, ABD'deki davanın özünde böyle bir iddia söz konusu değil, zaten olamaz.

"HALA 15 TEMMUZ FETÖ DARBESİNİ ANLAMADIN MI ABD?"

Nasıl 17-25 Aralık'ta yargı darbesi varsa Amerika'da da aynı amacı uluslararası alanda gerçekleştirilmek isteniyor. Bu da va 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'un devamı olan FETÖ'nün sürecin tam göbeğinde olduğu bir darbe girişimidir. Amerika'ya sesleniyorum: Hala 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini anlamadınız mı?

"RAKKA'DAN KAÇIRILAN DEAŞ'LILAR MISIR'DA İSTİHDAM ETTİRİLECEK"

SDG'li sözcü, Suriye'de terör koridorunu korumak için neler yaptığını anlatmıştır. Türkiye'nin operasyonlarına engel olmak için silah gücünü teröristlere veren bir müttefikin müttefikliğini nasıl kabul edeceğiz. Bu sinsi oyunun gizlenecek bir tarafı kalmamıştır. Türkiye DEAŞ ile fiilen savaşan tek NATO ülkesidir. Buradan bir şeyi açıklıyorum: Rakka operasyonundaki DEAŞ militanlarının sürüleceği yer Mısır Sana Çölü.. Orada istihdam edilecekler. Görevlerinin yakından takip edeceğiz.

"TERÖR DEVLETİ KURMA GİRİŞİMİNİ ELİ KOLU BAĞLI SEYREDECEK DEĞİLİZ"

Özgür Suriye Ordusunu ABD ile birlikte kurduk. PYD ve YPG vardı... Hepsinin anası babası PKK vardı. Siz şimdi yeni bir manevrayla SDG'yi kurdunuz. Yeni bir aldatmaca... Biz terör örgütünün Suriye'deki uzantılarını bugün olmazsa yarın ama çok yakında mutlaka, tamamen imha edeceğiz. Bugüne kadar dost kabul ettiğimiz güçlerin personeline zarar vermeme hassasiyetiyle çok dikkatli hareket ettik. Bunun devamı ancak bizim hassasiyetlerimize de riayet edilmesiyle mümkündür. Yaptırımları ihlal etme iddiasıyla bizi Amerika'da çarmıha germeye çalışanların burnumuzun dibinde terör devleti kurma girişimini herhalde eli kolu bağlı seyredecek değiliz.

ABD'NİN KUDÜS HAMLESİ

Kudüs Müslümanların kırmızı çizgidir. Bu bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail ile koparmaya kadar gidebilir. Amerika'yı buradan bir kez daha ikaz ediyoruz. Böyle bir adım atamazsınız. İsrail ile diplomatik ilişkiyi koparmaya gider.

"ADIM ADIM HER ŞEYİ TAKİP EDİYORUZ"

İran ile ilişkilerimizi sürdürürken mümkün olan noktalarda ABD'nin taleplerini aldık. Buna karşılık ABD'den aynı anlayışı göremediğimizi söylemeliyim. ABD'nin bizimle ilgli planı olduğu açık. Buna nerden geldim. Kuzey Suriye'de terör koridoru oluşturulduğunu görüyoruz. Bu terör koridoru içerisinde kurulan üsler...Şimdi ben doğruları söylemek zorundayım. Trump'ın kendisine de söyledim. Nasıl bu kadar silah geliyor. DEAŞ kalmadı, Rakka'dan da gittiler. Silahlar hala geliyor, üslerin sayısı artıyor, neden? Adım adım her şeyi takip ediyoruz.

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