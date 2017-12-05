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Deniz Baykal tedavi için Almanya'ya gitti
Deniz Baykal
tedavi için
Almanya
'ya gitti
Giriş Tarihi: 5.12.2017
09:13
Güncelleme Tarihi: 5.12.2017
09:15
CHP
Antalya
Milletvekili ve eski CHP Genel Başkanı
Deniz Baykal
tedavi için
Almanya
'ya gitti.
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