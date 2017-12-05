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  3. Deniz Baykal tedavi için Almanya'ya gitti

tedavi için 'ya gitti

Giriş Tarihi: 5.12.2017 09:13 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 09:15
Deniz Baykal tedavi için Almanya'ya gitti

Antalya Milletvekili ve eski CHP Genel Başkanı tedavi için 'ya gitti.

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Deniz Baykal tedavi için Almanya'ya gitti
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