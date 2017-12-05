Rıza Zarrab'ın tüm sırlarını bilen karakutular evrakları yaktı!

"Casusluk" soruşturması kapsamında mal varlığına el koyma kararı verilen Rıza Sarraf'ın İstanbul'daki şirketinde çalışan 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Sarraf'ın en yakınında yer alan İran uyruklu Sara M., Türk uyruklu Nuray Y., Sinem A., Regaip A. ve Mustafa H.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi sorgulanıyor. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 kişinin, Rıza Sarraf'ın en yakınındaki isimler olduğu ve tüm şirket sırlarını bildikleri iddia edildi. Sarraf'ın, ABD'deki avukatı aracılığıyla WhatsApp üzerinden el yazısı notu gönderdiği Sinem A.'nın, Sarraf'ın 3 yıl asistanlığını yaptığı belirtildi. Sarraf'ın tüm özel ve gizli yazışmalarının Sinem A.'nın elinden geçtiği öğrenildi. Asistanın, Sarraf'ın 17-25 Aralık sonrasındaki ilişki ve yazışmalarını organize eden "karakutusu" olduğu öne sürüldü.





MALİ KARAKUTUSU

Gözaltındaki bir diğer çalışan Regaip A.'nın ise Rıza Sarraf'ın para trafiğini takip eden, kayıtlarını tutan "mali karakutusu" olduğu belirtildi. Tahir Kurt da, Sarraf'ın yokluğunda tüm mali işleri Regaip A.'nın yürüttüğünü söyledi. Gözaltındakilerden Mustafa H.'nin, Sarraf'ın işyeri ve evlerindeki "teknik işlerinin karakutusu" olduğu ifade edildi. Sarraf'ın 3 çalışanı hakkında, TCK'nın 326/1 maddesindeki "Devletin güvenliğine, iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları yok eden, tahrip eden veya çalan..." hükmünden işlem yapıldı.





EVRAKLARI YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Gazete Habertürk'ün haberine göre İstanbul Sarıyer'de, Rıza Sarraf'ın bir yakınına ait olduğu iddia edilen holdingin merkezinde, evraklar yakılarak yok edilmek istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, evrakların bir kısmını kurtardı. Şirketin güvenlik görevlileri binanın Sarraf'a ait olduğunu söyledi. Kireçburnu sahilde yer alan binaya komşu restoran işletmecisi Kazım Doğan da, evrak yakma olayının cumartesi sabahı yaşandığını belirterek şu bilgiyi verdi: "Holdingin bahçesinden yoğun duman yükseldi. Polis ve itfaiye geldi. 40 kadar polis içeri girerek arama yaptı. Bu işlem saat 11.00'den gece saat 23.00'e kadar sürdü. Hatta beni çağırıp içerideki eşyalara zarar verilmediğine dair zabıt tuttular. Bildiğim kadarıyla bu holding Rıza Sarraf'ın bir yakınına ait."