Ahmet Zeki Üçok'tan şok iddia!

ABD'de görülen yargı tiyatrosunun perde arkasıyla ilgili Albay Ahmet Zeki Üçok ,çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"15 TEMMUZ'UN DEVAMI"



"Sarraf olayını Türkiye Cumhuriyeti'ne 15 Temmuz, MİT TIR'ları gibi olayların devamı olarak görüyorum" diyen Üçok, "Türkiye'nin bir kuşatma altında olduğunu değerlendiriyorum. Bu kuşatmanın bir parçası siyasiler üzerinden operasyon yapmak, bir parçası ekonomik krizler yaratmak, bir parçası uluslararası arenalarda ülkeyi zor duruma düşürmek" diye konuştu..

"FETÖ TÜRKİYE'YE KARŞI O ÜLKELERDE ÖRGÜTLENİYOR"



Üçok, "Kuşatma operasyonunun diğer bir parçası ise çok güvenilir kaynaklardan bir bilgi aldım. Bu darbenin (15 Temmuz) içerisinde olan kişilerin Makedonya ve Kosava'da uluslararası istihbarat örgütleriyle bir örgütlenme içerisinde oldukları ve ülkemizde bir kargaşa yaratma amacıyla bu darbenin etkilerini sürdürmek istiyorlar" dedi.



YEK VÜCUT OLMALIYIZ



ABD'deki Sarraf olayının tamamen kuşatmanın bir parçası olarak değerlendiren Üçok, "Bu hususta bütün siyasilerin kuşatma operasyonuna karşı yek vücut olması gerekir." diye belirtti..