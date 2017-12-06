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Ankesörlü telefondan imamları ile görüşen 74 askere tutuklama talebi

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2017 13:19 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 13:39
Ankesörlü telefondan FETÖ imamları ile görüşen 74 askere tutuklama talebi

/’nin ’daki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında örgüt imamları ile ankesörlü telefonlarla irtibat kurduğu belirlenen FETÖ mensubu askerkere yönelik operasyonda gözaltına alınan 74 şüpheli daha tutuklamaya sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'da yapılanmasına ilişkin yürütülen çok kritik öneme sahip bir soruşturma kapsamında çeşitli rütbelerde 333'ü asker ve 27'si mahrem imam olmak üzere 360 şüphelinin adreslerine baskınlar düzenlemişti.

333 ŞÜPHELİNİN 216'SI MUVAZZAF ÇIKTI

333 şüpheli şahsın 216'sının çeşitli rütbelerde muvazzaf asker olduğu, 7 sinin aktif, 13 ü ihraç edilmiş olmak üzere pilot oldukları bildirilmişti.

85 KİŞİ DAHA ÖNCE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 265 şüphelinin bir bölümünün emniyetteki işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmış tutuklamaya sevk edilen 95 şüpheliden 85'i cezaevine gönderilmişti.

17 şüpheli soruşturma aşamasında ilk etspta itirafçı olup etkin pişmanlıktan faydalanarak Başsavcılıkça serbest bırakılmıştı.

74 TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltındaki 153 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyordu. Bu sabah saatlerinde emniyetteki sorguları tamamlanan 74 şüpheli daha İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bu şüpheliler sorguları ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 68 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

32 KİŞİ BİLGİ VERDİ, SERBEST KALDILAR

Soruşturma kapsamında bu zamana kadar etkin pişmanlıktan faydalanan ve itirafçı olan şüpheli asker sayısının 32 olduğu, örgütsel ilişkileri hakkında bilgi veren şüphelilerin savcılıkça serbest bırakıldığı belirtildi.

Şüphelilerin İstanbul'daki bazı ankesörlü telefondan FETÖ imamları tarafından ardışık şekilde aranan asker kişilerden oldukları, örgütün toplantılarına katıldıkları ve imamlar ile irtibatları bulunduğu kaydedildi.

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Ankesörlü telefondan FETÖ imamları ile görüşen 74 askere tutuklama talebi
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