CHP lideri Kılıçdaroğlu, A Haber'i hedef aldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A Haber ve ATV başta olmak üzere 3 binin üzerinde çalışanı bulunan Turkuvaz Medya kuruluşunu ve çalışanlarını tehdit etti. CHP'li Kılıçdaroğlu "Boynunuza ne takacağımı iyi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi.

URGANINDAN KORKMUYORUZ!

Geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında sahte belgeler sallayarak kendini küçük düşüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A Haber ve ATV başta olmak üzere Turkuvaz Medya ve çalışanlarını tehdit etti.

Kılıçdaroğlu medya grubumuza yönelik olarak boynuna yağlı urgan geçirme tehdidinde bulundu.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN A HABER'İ HEDEF ALAN O SKANDAL SÖZLERİ!

Kılıçdaroğlu'ndan A Haber ve ATV'ye ölüm tehdidi!

İBRAHİM KALIN: ÇİRKİN VE SEVİYESİZ ÜSLUP, KINIYORUM



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Haber ve ATV başta olmak üzere Turkuvaz Medya ve çalışanlarını tehdit etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın, "Şiddetle kınıyorum. Çirkin ve seviyesiz üslup. Kabul edilebilir bir durum değil." ifadelerini kullandı..

İbrahim Kalın: "Kılıçdaroğlu ifadelerine açıklık getirmeli"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A Haber ve ATV başta olmak üzere 3 binin üzerinde çalışanı bulunan Turkuvaz Medya kuruluşunu ve çalışanlarını tehdit etti. CHP'li Kılıçdaroğlu "Boynunuza ne takacağımı iyi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Haber ve ATV başta olmak üzere Turkuvaz Medya ve çalışanlarını tehdit etmesiyle ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu. Kalın, "Şiddetle kınıyorum. Çirkin ve seviyesiz üslup. Kabul edilebilir bir durum değil. Sorumsuzca hedef göstermesi kabul edilemez. Utanç verici bir durum. A Haber milli bir yayıncılık yaptığı için Kılıçdaroğlu saldırıyor. A Haber'in milli ve yerli duruşundan rahatsız. Bu saldırılara pabuç bırakmazsınız." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları kabul edilemez!

MAHİR ÜNAL: RUH SAĞLIĞI BOZULMUŞ BİR AKIL

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Haber ve Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarını hedef alan skandal sözlerine canlı yayında yanıt verdi. Ünal, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini ruh sağlığı bozulmuş bir aklın ürünü olarak değerlendirdi. İşte Ünal'ın o açıklamaları...

Mahir Ünal: "Kılıçdaroğlu ruh sağlığı bozulmuş bir akıl"



BEKİR BOZDAĞ: MİLLET A HABER'iN YANINDADIR



Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Teröristler bile A Haber'i susturamadı. Millet A Haber'in yanındadır



Bekir Bozdağ: "Kılıçdaroğlu medyayı susturmak istiyor"

MEDYA DERNEĞİ'NDEN SERT TEPKİ: ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ

Kılıçdaroğlu'nun partisinin kadın kolları tarafından düzenlenen etkinlikte A Haber ve ATV'yi hedef alan ve ölüm tehdidi içeren açıklamalarına Medya Derneği yaptığı basın açıklamasıyla sert tepki gösterdi.

'KILIÇDAROĞLU ÖZÜR DİLEMELİDİR'

Cumhuriyet Halk Patisi Genel Başkanı Kemal Lideri Kılıçdaroğlu partisinin kadın kolları tarafından düzenlenen bir etkinlikte memleketimizin güzide yayın organları olan A Haber ve ATV'yi hedef alan talihsiz açıklamalarda bulunmuştur. Kılıçdaroğlu'nun ölüm tehdidi içeren bu açıklamalarını şaşkınlıkla izlemiş bulunuyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve yakınları hakkında ortaya attığı asılsız iddialar ve sahte belgeler nedeniyle kamuoyunu yanılttığı için özür dilemesi bekleniyordu. Özür dilemek ve nedamet getirmek yerine bu belgelerin sahteliğini ortaya koyan A Haber ve ATV'ye saldırması seviyesiz bir siyaset örneği olarak tarihimize geçmiştir. Kılıçdaroğlu'nun eleştiri ahlakını yok sayarak bu iki kurumun çalışanlarını hedef göstermesi başında bulunduğu partinin basın özgürlüğünden ne anladığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Medya Derneği üyesi olan bu iki medya kuruluşuna ve çalışanlarına yapılabilecek muhtemel saldırılardan Kemal Kılıçdaroğlu sorumlu olacaktır.

Bir siyasi parti yöneticisine yakışmayan bu davranışı dolayısıyla kendisini kınıyor, geç olmadan özür dilemeye davet ediyoruz.

AYD OLARAK KILIÇDAROĞLU'NU KINIYORUZ!



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu A Haber ve ATV başta olmak üzere Turkuaz Medyaya boynuna yağlı urgan geçirme tehdidinde bulunmuştur.

Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Haber ve Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarını hedef alan skandal sözlerine ilişkin bir açıklama yaparak Kılıçtaroğlu'nu kınadığını ifade etti. Burhan, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri bir anamuhalefet partisi Genel Başkanına yakışmamıştır. Kullanılan ifadeler ve tehditkâr açıklamalar kabul edilir değildir.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A Haber ve ATV başta olmak üzere 3 binin üzerinde çalışanı bulunan Turkuvaz Medya kuruluşunu ve çalışanlarına yönelik yapmış olduğu bu açıklamadan dolayı kınadığımızı ifade ediyor, daha itidalli açıklamalar yapmaya davet ediyoruz.