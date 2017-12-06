Kılıçdaroğlu'nun kaynağı yine FETÖ çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta açıkladığı belgelerin sahte çıkmasıyla ne yapacağını şaşırdı. Kılıçdaroğlu şimdi de Rıza Sarraf'la ilgili iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Sarraf'la ilgili MİT'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 18 Nisan 2013 tarihinde bir dosya verdiğini ve bu dosyada Sarraf'ın casus olduğu bilgisinin yer aldığını iddia etti. Hızını alamayan Kılıçdaroğlu, Sarraf'a devletle ilgili sırların dönemin hükümeti ve bakanları tarafından verildiğini de öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAYNAĞI FETÖ

Kılıçdaroğlu'nun iddialarının arkasında ne olduğu merak ediliyordu. Herhangi bir resmi belge olmamasına rağmen Kılıçdaroğlu neye dayanarak böyle bir iddiayı gündeme getirdiği araştırılıyordu ki gerçek ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülerin 4 yıl önce söylediği yalanları tekrarladığı anlaşıldı. ABD'de kaçak yaşayan FETÖ'cü Emre Uslu, sosyal medya hesabı Twitter'dan MİT'in 8 ay önce Başbakan'a Sarraf'la ilgili bilgi verdiğini öne sürmüştü. Ortalığı karştırmak için çırpınan CHP, bir haftadır Salı günü Sarraf'la ilgili bombayı patlatacaklarını söylüyorlardı. Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı iddiasının arkasında FETÖ tetikçileri çıktı. FETÖ'nün her söylediğini tekrarlayan Kılıçdaroğlu'nun bombası bir kez daha elinde patladı.



İşte firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun 2014'te paylaştığı o tweetleri:









