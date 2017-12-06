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'taki kampında büyük patlama

Giriş Tarihi: 6.12.2017 20:58
Kuzey Irak'taki PKK kampında büyük patlama

'taki terör örgütü 'nın Mahmur kampında büyük bir patlama meydana geldi. çok sayıda teröristin öldüğü ve yaralıların olduğu belirtildi.

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Kuzey Irak'taki PKK kampında büyük patlama
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