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: 'nden flaş telgraf

Giriş Tarihi: 6.12.2017 20:57 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 21:29
Son dakika: ABD Dışişleri'nden flaş telgraf

Bakanlığı, tüm diplomatik misyonlarına telgraf gönderdi. 20 Aralık'a kadar ve Batı Şeria'ya zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi çağrısı yaptı.

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Son dakika: ABD Dışişleri'nden flaş telgraf
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