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Son dakika: Kralı 2. Abdullah 'de

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2017 16:54 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 16:55
Son dakika: Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'de

Son dakika haberi... Erdoğan, 'ye Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.

, 'ye resmi ziyarette bulunan Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde 'ı makam aracından inerken karşıladı.

Türkiye ve Ürdün bayrakları önünde poz veren Erdoğan ve Abdullah, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Karşılamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın eşi Kraliçe Rania da yer aldı.

Erdoğan ve Abdullah, baş başa ve heyetlerarası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Son dakika: Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'de
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