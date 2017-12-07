BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kudüs açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin "Kudüs, BMGK ve BM Genel Kurul kararları temel alınarak, iki taraf arasında doğrudan görüşmeler yoluyla en son çözülmesi gereken bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri olduğu ilk günden bu yana İsrailliler ve Filistinliler için barış ihtimalini tehlikeye atacak tek taraflı tedbirlere karşı sürekli konuştuğunu anımsatarak, "Kudüs, BMGK ve BM Genel Kurul kararları temel alınarak, iki taraf arasında doğrudan görüşmeler yoluyla en son çözülmesi gereken bir konudur." ifadesini kullandı.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ALTERNATİFİ YOK"

Kudüs'ün, insanların kalbindeki yerini anladığını dile getiren Guterres, "Yüzyıllardır böyle oldu ve böyle olacak. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki iki devletli çözümün herhangi bir alternatifi yoktur. B planı yoktur." vurgusu yaptı.

Guterres, nihai meselelerin müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine işaret ederek, BM Genel Sekreteri olarak İsrail ve Filistin liderlerinin görüşmelere dönmelerini destekleyeceğini ve kalıcı barış için elinden geleni yapacağını kaydetti.